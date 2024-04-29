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Отступить до Краматорска. В Германии предрекли катастрофу ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/vsu-1943044315.html
Отступить до Краматорска. В Германии предрекли катастрофу ВСУ
Отступить до Краматорска. В Германии предрекли катастрофу ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024
Отступить до Краматорска. В Германии предрекли катастрофу ВСУ
Следующие два месяца будут тяжелейшими для ВСУ, заявил в эфире Die Welt немецкий эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:09
2024-04-29T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
германия
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следующие два месяца будут тяжелейшими для ВСУ, заявил в эфире Die Welt немецкий эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала."Я считаю, что временное окно продлится до июня—июля. И мы уже видим, как российские войска группируются и предпринимают различные наступления. Думаю, в ближайшие два месяца ситуация для украинских войск будет критической", — сказал он.Масала добавил, что существует высокая вероятность того, что скоро ВСУ придется отступить до Краматорска. Это стало бы катастрофой для украинцев, заключил эксперт.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240429/ssha-1943039056.html
https://ria.ru/20240429/vsu-1943000827.html
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в мире, краматорск, германия, россия, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Германия, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Отступить до Краматорска. В Германии предрекли катастрофу ВСУ

Die Welt: ближайшие два месяца будут критическими для ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следующие два месяца будут тяжелейшими для ВСУ, заявил в эфире Die Welt немецкий эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала.
"Я считаю, что временное окно продлится до июня—июля. И мы уже видим, как российские войска группируются и предпринимают различные наступления. Думаю, в ближайшие два месяца ситуация для украинских войск будет критической", — сказал он.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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Масала добавил, что существует высокая вероятность того, что скоро ВСУ придется отступить до Краматорска. Это стало бы катастрофой для украинцев, заключил эксперт.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскГерманияРоссияАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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