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Отступить до Краматорска. В Германии предрекли катастрофу ВСУ

Отступить до Краматорска. В Германии предрекли катастрофу ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024

Отступить до Краматорска. В Германии предрекли катастрофу ВСУ

Следующие два месяца будут тяжелейшими для ВСУ, заявил в эфире Die Welt немецкий эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:09

2024-04-29T16:09

2024-04-29T16:09

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александр сырский

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следующие два месяца будут тяжелейшими для ВСУ, заявил в эфире Die Welt немецкий эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала."Я считаю, что временное окно продлится до июня—июля. И мы уже видим, как российские войска группируются и предпринимают различные наступления. Думаю, в ближайшие два месяца ситуация для украинских войск будет критической", — сказал он.Масала добавил, что существует высокая вероятность того, что скоро ВСУ придется отступить до Краматорска. Это стало бы катастрофой для украинцев, заключил эксперт.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, краматорск, германия, россия, александр сырский, вооруженные силы украины