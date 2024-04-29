https://ria.ru/20240429/vsu-1943006288.html

В ВСУ раскрыли, что их ждет после сдачи Часова Яра

В ВСУ раскрыли, что их ждет после сдачи Часова Яра - РИА Новости, 29.04.2024

В ВСУ раскрыли, что их ждет после сдачи Часова Яра

Захват Часов Яра позволит российской армии активнее развивать наступление, заявил командир ВСУ Михаил Онуфер, его слова приводит Страна.ua. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T10:58

2024-04-29T10:58

2024-04-29T10:58

специальная военная операция на украине

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россия

часов яр

донецкая народная республика

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Захват Часов Яра позволит российской армии активнее развивать наступление, заявил командир ВСУ Михаил Онуфер, его слова приводит Страна.ua."Заняв эту высоту, противник сможет с нее работать. Подтянет поближе свои зенитные комплексы, сможет замаскировать технику между домами, там же высотная застройка, а мы, наоборот, будем вынуждены оттянуть свои огневые средства. Часов Яр станет для них исходным рубежом для наступления на Константиновку", — сказал он.Командир добавил, что в случае захвата этого населенного пункта российской армией конфликт перейдет в позиционную стадию, что крайне невыгодно для ВСУ, неспособных закрепиться в селах: там нет зданий, где можно успешно держать оборону.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.

https://ria.ru/20240429/mask-1942993941.html

https://ria.ru/20240429/vsu-1943000827.html

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в мире, россия, часов яр, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины