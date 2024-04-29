https://ria.ru/20240429/voyska-1943070154.html

В Госдуме прокомментировали возможный ввод американских войск на Украину

В Госдуме прокомментировали возможный ввод американских войск на Украину - РИА Новости, 29.04.2024

В Госдуме прокомментировали возможный ввод американских войск на Украину

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал суицидом возможный ввод войск США на Украину. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T19:26

2024-04-29T19:26

2024-04-29T19:59

в мире

сша

михаил шеремет

марджори тейлор грин

джо байден

специальная военная операция на украине

украина

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал суицидом возможный ввод войск США на Украину. Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что план Белого дома состоит в продолжении финансирования прокси-конфликта с Россией, а после того как все украинские мужчины будут убиты, на Украину введут американские войска. "Появление американских войск на Украине станет для них суицидом и обернется для американцев огромными страданиями", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, США продолжают провоцировать развязывание третьей мировой войны с участием ядерных держав, забывая, что она может стать последней для всего мира. "Считаю, что всему международному сообществу нужно сплотиться и изолировать от власти режим международного преступника и безумца Джо Байдена, который создает предпосылки для того, чтобы наш мир прекратил свое существование", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240423/epokha-1941669973.html

https://ria.ru/20240220/ssha-1928372377.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, михаил шеремет, марджори тейлор грин, джо байден, украина, госдума рф