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В Госдуме прокомментировали возможный ввод американских войск на Украину - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:26 29.04.2024 (обновлено: 19:59 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/voyska-1943070154.html
В Госдуме прокомментировали возможный ввод американских войск на Украину
В Госдуме прокомментировали возможный ввод американских войск на Украину - РИА Новости, 29.04.2024
В Госдуме прокомментировали возможный ввод американских войск на Украину
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал суицидом возможный ввод войск США на Украину. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T19:26
2024-04-29T19:59
в мире
сша
михаил шеремет
марджори тейлор грин
джо байден
специальная военная операция на украине
украина
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал суицидом возможный ввод войск США на Украину. Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что план Белого дома состоит в продолжении финансирования прокси-конфликта с Россией, а после того как все украинские мужчины будут убиты, на Украину введут американские войска. "Появление американских войск на Украине станет для них суицидом и обернется для американцев огромными страданиями", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, США продолжают провоцировать развязывание третьей мировой войны с участием ядерных держав, забывая, что она может стать последней для всего мира. "Считаю, что всему международному сообществу нужно сплотиться и изолировать от власти режим международного преступника и безумца Джо Байдена, который создает предпосылки для того, чтобы наш мир прекратил свое существование", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240423/epokha-1941669973.html
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в мире, сша, михаил шеремет, марджори тейлор грин, джо байден, украина, госдума рф
В мире, США, Михаил Шеремет, Марджори Тейлор Грин, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине, Украина, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали возможный ввод американских войск на Украину

Депутат ГД Шеремет назвал возможный ввод войск США на Украину суицидом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал суицидом возможный ввод войск США на Украину.
Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что план Белого дома состоит в продолжении финансирования прокси-конфликта с Россией, а после того как все украинские мужчины будут убиты, на Украину введут американские войска.
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"Появление американских войск на Украине станет для них суицидом и обернется для американцев огромными страданиями", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, США продолжают провоцировать развязывание третьей мировой войны с участием ядерных держав, забывая, что она может стать последней для всего мира.
"Считаю, что всему международному сообществу нужно сплотиться и изолировать от власти режим международного преступника и безумца Джо Байдена, который создает предпосылки для того, чтобы наш мир прекратил свое существование", - сказал депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАМихаил ШереметМарджори Тейлор ГринДжо БайденУкраинаГосдума РФ
 
 
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