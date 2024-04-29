https://ria.ru/20240429/voenkomat-1943032755.html

В Полтаве призывников направят на повторную военно-врачебную комиссию

В Полтаве призывников направят на повторную военно-врачебную комиссию - РИА Новости, 29.04.2024

В Полтаве призывников направят на повторную военно-врачебную комиссию

Мужчины призывного возраста будут направлены на повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) даже при наличии отсрочки от мобилизации, сообщил в понедельник... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T14:33

2024-04-29T14:33

2024-04-29T15:25

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Мужчины призывного возраста будут направлены на повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) даже при наличии отсрочки от мобилизации, сообщил в понедельник представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин. Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк 13 апреля сообщал, что на Украине ВВК начнут в мае вызывать на переосвидетельствование тех, кто был ранее признан ограничено годным, для подтверждения диагноза и определения годности к военной службе. "Военнообязанный гражданин, прибывающий для уточнения своих военно-учетных данных, однозначно будет направлен на ВВК, даже если ему предоставляют отсрочку. Информация о пригодности к военной службе, которую и определяет ВВК, является одним из пунктов военно-учетных данных. Потому не нужно этого бояться или обвинять ТЦК (военкомат – ред.) в незаконности такого направления", - сказал Истомин в интервью изданию "Телеграф". Истомин добавил, что предоставление отсрочек входит в компетенцию исключительно военкоматов, поэтому если военнообязанный не принесет необходимые документы, то ему не смогут оформить отсрочку. Ранее сообщалось, что в начале апреля Владимир Зеленский подписал закон относительно отмены статуса "ограниченно годный". Согласно новому закону, отменяющего заключение военно-врачебные комиссии (ВВК) мужчины, получившие после 24 февраля 2022 года 2-ю или 3-ю группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссии, чтобы подтвердить диагноз. На медкомиссию отводится 9 месяцев со дня вступления закона в силу, то есть, до 4 февраля 2025 года. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240416/mobilzatsiya-1940400885.html

https://ria.ru/20240428/telegraph-1942939139.html

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941344535.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины