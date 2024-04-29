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Уровень реки Ишим в селе Викулово может подняться до 11,5 метра - РИА Новости, 29.04.2024
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14:03 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/vikulovo-1943028193.html
Уровень реки Ишим в селе Викулово может подняться до 11,5 метра
Уровень реки Ишим в селе Викулово может подняться до 11,5 метра - РИА Новости, 29.04.2024
Уровень реки Ишим в селе Викулово может подняться до 11,5 метра
Подъем воды в реке Ишим в селе Викулово Тюменской области ожидается не меньше 11,5 метра, сообщил губернатор Александр Моор в Telegrаm-канале. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:03
2024-04-29T14:03
происшествия
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Подъем воды в реке Ишим в селе Викулово Тюменской области ожидается не меньше 11,5 метра, сообщил губернатор Александр Моор в Telegrаm-канале. Критическая отметка опасного явления для села составляет 1000 сантиметров. "В селе Викулово на дамбе поговорил с местными жителями… Судя по тому, какой уровень воды мы видели в Казанском районе, в Ишиме, а теперь фиксируем в Абатском районе, здесь, в Викулово, он составит не меньше 11,5 метра", – написал Моор. По словам Моора, сейчас ситуация в селе под контролем, все, что планировали сделать – выполнили. Дамба рассчитана на 12,5 метра, в ожидании паводка ее нарастили насыпью на 60 сантиметров. В воскресенье начали дежурить караулы. "Паводок будет затяжным, поэтому предупредил, что окарауливание – это тяжелая работа. Ветер и волны сбивают пленку, ее надо периодически поправлять. Досыпать грунт, по необходимости, и всегда быть начеку", – отметил Моор. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, на 14.00 (12.00 мск) 29 апреля уровень воды в реке в Викулово достиг 901 сантиметра, прибавив за шесть часов 26 сантиметров, за минувшие сутки рост составил 106 сантиметров. Ранее сообщалось, что у села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая, пик паводка прогнозируется 5-6 мая. По данным из открытых источников, в Викуловском районе проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на понедельник, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2894 приусадебных участка, 22 участка автодорог.
https://ria.ru/20240429/abatskoe-1943017613.html
https://ria.ru/20240429/pavodok-1942995034.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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происшествия, ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, александр моор
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Александр Моор
Уровень реки Ишим в селе Викулово может подняться до 11,5 метра

Уровень реки Ишим в селе Викулово ожидается до 11,5 метра, сообщил губернатор

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Подъем воды в реке Ишим в селе Викулово Тюменской области ожидается не меньше 11,5 метра, сообщил губернатор Александр Моор в Telegrаm-канале.
Критическая отметка опасного явления для села составляет 1000 сантиметров.
Река Ишим в Тюменской области
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1217 сантиметров
12:38
"В селе Викулово на дамбе поговорил с местными жителями… Судя по тому, какой уровень воды мы видели в Казанском районе, в Ишиме, а теперь фиксируем в Абатском районе, здесь, в Викулово, он составит не меньше 11,5 метра", – написал Моор.
По словам Моора, сейчас ситуация в селе под контролем, все, что планировали сделать – выполнили. Дамба рассчитана на 12,5 метра, в ожидании паводка ее нарастили насыпью на 60 сантиметров. В воскресенье начали дежурить караулы. "Паводок будет затяжным, поэтому предупредил, что окарауливание – это тяжелая работа. Ветер и волны сбивают пленку, ее надо периодически поправлять. Досыпать грунт, по необходимости, и всегда быть начеку", – отметил Моор.
Село Коркино Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В Тюменской области вода подтопила 34 приусадебных участка
09:09
Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, на 14.00 (12.00 мск) 29 апреля уровень воды в реке в Викулово достиг 901 сантиметра, прибавив за шесть часов 26 сантиметров, за минувшие сутки рост составил 106 сантиметров.
Ранее сообщалось, что у села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая, пик паводка прогнозируется 5-6 мая.
По данным из открытых источников, в Викуловском районе проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на понедельник, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2894 приусадебных участка, 22 участка автодорог.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
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ПроисшествияИшим (река)Тюменская областьНаводнения в России — 2024Александр Моор
 
 
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