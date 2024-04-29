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Решение Киева по ЕКПЧ вызвано узурпацией власти, заявила депутат Рады - РИА Новости, 29.04.2024
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21:06 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/uzurpatsiya-1943079210.html
Решение Киева по ЕКПЧ вызвано узурпацией власти, заявила депутат Рады
Решение Киева по ЕКПЧ вызвано узурпацией власти, заявила депутат Рады - РИА Новости, 29.04.2024
Решение Киева по ЕКПЧ вызвано узурпацией власти, заявила депутат Рады
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" София Федина считает, что ряд ограничений прав человека на Украине существует из-за узурпации... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T21:06
2024-04-29T21:06
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" София Федина считает, что ряд ограничений прав человека на Украине существует из-за узурпации власти. "Украина подала заявку об отступлении от конвенции ЕС о защите прав и свобод человека", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата. По словам Фединой, с одной стороны, это представление является обычной процедурой, которая предусмотрена всеми международными договорами в случае, если государство должно ограничивать права и свободы ввиду боевых действий. "С другой стороны, мы видим, что есть много ограничений, которые не имеют основания, а существуют только потому, что у нас есть узурпация власти "Слугами народа", - добавила украинский парламентарий. По ее мнению, "перед таким представлением нужно было коммуницировать с обществом". "Поэтому это еще один информационный прокол нашей власти, который будет иметь негативные последствия", - добавила она. Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободе человека в связи с военным положением, сообщил ранее украинский телеканал "Общественное". Речь идет, в частности, об отмене права распоряжаться своим имуществом. Согласно заявке, Украина на время боевых действий прекратит придерживаться ряда положений Конвенции. Украинские власти, в частности, смогут вводить комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства; проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилья граждан. Кроме того, как сообщает телеканал, военное руководство может запрещать проведение мирных собраний, митингов, походов, демонстраций и других массовых мероприятий; устанавливать запрет или ограничение выбора места пребывания или места жительства лиц на территории, где введено военное положение; запретить гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять место жительства без соответствующего разрешения.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943046140.html
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, европейская солидарность, совет европы, екпч
В мире, Украина, Киев, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность, Совет Европы, ЕКПЧ
Решение Киева по ЕКПЧ вызвано узурпацией власти, заявила депутат Рады

Депутат Рады: права человека на Украине ограничивают из-за узурпации власти

© Офис Президента УкраиныФлаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины
Флаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины
© Офис Президента Украины
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" София Федина считает, что ряд ограничений прав человека на Украине существует из-за узурпации власти.
"Украина подала заявку об отступлении от конвенции ЕС о защите прав и свобод человека", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата.
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Вчера, 16:17
По словам Фединой, с одной стороны, это представление является обычной процедурой, которая предусмотрена всеми международными договорами в случае, если государство должно ограничивать права и свободы ввиду боевых действий.
"С другой стороны, мы видим, что есть много ограничений, которые не имеют основания, а существуют только потому, что у нас есть узурпация власти "Слугами народа", - добавила украинский парламентарий.
По ее мнению, "перед таким представлением нужно было коммуницировать с обществом".
"Поэтому это еще один информационный прокол нашей власти, который будет иметь негативные последствия", - добавила она.
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Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободе человека в связи с военным положением, сообщил ранее украинский телеканал "Общественное". Речь идет, в частности, об отмене права распоряжаться своим имуществом. Согласно заявке, Украина на время боевых действий прекратит придерживаться ряда положений Конвенции. Украинские власти, в частности, смогут вводить комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства; проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилья граждан. Кроме того, как сообщает телеканал, военное руководство может запрещать проведение мирных собраний, митингов, походов, демонстраций и других массовых мероприятий; устанавливать запрет или ограничение выбора места пребывания или места жительства лиц на территории, где введено военное положение; запретить гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять место жительства без соответствующего разрешения.
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Вчера, 20:32
 
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