Решение Киева по ЕКПЧ вызвано узурпацией власти, заявила депутат Рады
Депутат Рады: права человека на Украине ограничивают из-за узурпации власти
© Офис Президента УкраиныФлаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины
© Офис Президента Украины
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" София Федина считает, что ряд ограничений прав человека на Украине существует из-за узурпации власти.
"Украина подала заявку об отступлении от конвенции ЕС о защите прав и свобод человека", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата.
По словам Фединой, с одной стороны, это представление является обычной процедурой, которая предусмотрена всеми международными договорами в случае, если государство должно ограничивать права и свободы ввиду боевых действий.
"С другой стороны, мы видим, что есть много ограничений, которые не имеют основания, а существуют только потому, что у нас есть узурпация власти "Слугами народа", - добавила украинский парламентарий.
По ее мнению, "перед таким представлением нужно было коммуницировать с обществом".
"Поэтому это еще один информационный прокол нашей власти, который будет иметь негативные последствия", - добавила она.
Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободе человека в связи с военным положением, сообщил ранее украинский телеканал "Общественное". Речь идет, в частности, об отмене права распоряжаться своим имуществом. Согласно заявке, Украина на время боевых действий прекратит придерживаться ряда положений Конвенции. Украинские власти, в частности, смогут вводить комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства; проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилья граждан. Кроме того, как сообщает телеканал, военное руководство может запрещать проведение мирных собраний, митингов, походов, демонстраций и других массовых мероприятий; устанавливать запрет или ограничение выбора места пребывания или места жительства лиц на территории, где введено военное положение; запретить гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять место жительства без соответствующего разрешения.