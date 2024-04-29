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Уровень реки Ишим в селе Абатское держится на отметке 1217 сантиметров
Уровень реки Ишим в селе Абатское держится на отметке 1217 сантиметров - РИА Новости, 29.04.2024
Уровень реки Ишим в селе Абатское держится на отметке 1217 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за два часа не изменился и на 18.00 (16.00 мск) составляет 1217 сантиметров, следует из данных,... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:57
2024-04-29T16:57
2024-04-29T16:58
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ТЮМЕНЬ, 29 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за два часа не изменился и на 18.00 (16.00 мск) составляет 1217 сантиметров, следует из данных, опубликованных в Telegram-канале информцентра правительства региона. Согласно данным гидрологических бюллетеней, на 18.00 (16.00 мск) 29 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1217 сантиметров. С 8.00 (6.00 мск) понедельника, когда уровень воды в реке был зафиксирован на 1214 сантиметрах, прибавка составила 3 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Накануне губернатор Моор сообщил, что напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. В селе Абатское с субботы из-за угрозы затопления и подтопления улиц проводится экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на понедельник, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 894 приусадебных участка, 22 участка автодорог.
https://ria.ru/20240429/vasilev-1943045317.html
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происшествия, ишим (река), тюменская область, россия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Россия, Наводнения в России — 2024
Уровень реки Ишим в селе Абатское держится на отметке 1217 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за два часа не изменился
ТЮМЕНЬ, 29 апр - РИА Новости.
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за два часа не изменился и на 18.00 (16.00 мск) составляет 1217 сантиметров, следует из данных, опубликованных в Telegram-канале
информцентра правительства региона.
Согласно данным гидрологических бюллетеней, на 18.00 (16.00 мск) 29 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1217 сантиметров. С 8.00 (6.00 мск) понедельника, когда уровень воды в реке был зафиксирован на 1214 сантиметрах, прибавка составила 3 сантиметра.
Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
Накануне губернатор Моор сообщил, что напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.
В селе Абатское с субботы из-за угрозы затопления и подтопления улиц проводится экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России
на понедельник, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 894 приусадебных участка, 22 участка автодорог.