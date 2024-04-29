https://ria.ru/20240429/uporovo-1943008464.html

Рост уровня воды в реке Тобол в тюменском селе Упорово продлится до 1 мая

Рост уровня воды в реке Тобол в тюменском селе Упорово продлится до 1 мая - РИА Новости, 29.04.2024

Рост уровня воды в реке Тобол в тюменском селе Упорово продлится до 1 мая

Рост уровня воды в реке Тобол в селе Упорово Упоровского района Тюменской области продлится до 1 мая, согласно обновленным прогнозам, исторического максимума он РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T11:14

2024-04-29T11:14

2024-04-29T11:18

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

тюменская область

александр моор

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Рост уровня воды в реке Тобол в селе Упорово Упоровского района Тюменской области продлится до 1 мая, согласно обновленным прогнозам, исторического максимума он не достигнет, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале."На оперативном штабе получили уточнённые данные по реке Тобол. Скорее всего, в селе Упорово не будет достигнут исторический максимум. Река прибавляет от 30-40 сантиметров в сутки (сейчас уровень воды – 748 сантиметров), рост продлится до 1 мая", – написал Моор.Моор отметил, что все работы по укреплению дамбы в селе проведены, ведется дежурство, ожидается пик паводка.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тобол (река)

тюменская область

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тобол (река), наводнения в россии — 2024, тюменская область, александр моор, происшествия