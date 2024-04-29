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Рост уровня воды в реке Тобол в тюменском селе Упорово продлится до 1 мая
Рост уровня воды в реке Тобол в тюменском селе Упорово продлится до 1 мая - РИА Новости, 29.04.2024
Рост уровня воды в реке Тобол в тюменском селе Упорово продлится до 1 мая
Рост уровня воды в реке Тобол в селе Упорово Упоровского района Тюменской области продлится до 1 мая, согласно обновленным прогнозам, исторического максимума он РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T11:14
2024-04-29T11:14
2024-04-29T11:18
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
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александр моор
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Рост уровня воды в реке Тобол в селе Упорово Упоровского района Тюменской области продлится до 1 мая, согласно обновленным прогнозам, исторического максимума он не достигнет, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале."На оперативном штабе получили уточнённые данные по реке Тобол. Скорее всего, в селе Упорово не будет достигнут исторический максимум. Река прибавляет от 30-40 сантиметров в сутки (сейчас уровень воды – 748 сантиметров), рост продлится до 1 мая", – написал Моор.Моор отметил, что все работы по укреплению дамбы в селе проведены, ведется дежурство, ожидается пик паводка.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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тобол (река), наводнения в россии — 2024, тюменская область, александр моор, происшествия
Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Тюменская область, Александр Моор, Происшествия
Рост уровня воды в реке Тобол в тюменском селе Упорово продлится до 1 мая
Моор: рост уровня воды в реке Тобол в тюменском селе Упорово продлится до 1 мая