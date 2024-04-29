Нацелены на Москву. Ситуация в зоне спецоперации вызвала шок во Франции
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Читатели Figaro раскритиковали заявление главкома ВСУ о тяжелом положении на фронте.
Главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
"Когда выбирают себе судьбу стать пусковой площадкой для ракет, нацеленных на Москву, — а именно таким был украинский проект, — возникает риск подвергнуться превентивному удару и оказаться в полном одиночестве, если новый друг окажется американцем", — заметили в комментариях.
"Разжигатели конфликта не делают ничего хорошего для украинского народа, они просто угождают американскому военно-промышленному комплексу. Чем больше Украина теряет, тем больше Зеленский и его генералы рискуют радикализироваться и захотеть нанести глубокий удар по России. Это не остановит русских, а приведет к эскалации", — написал читатель.
"Этого следовало ожидать!" — добавил другой.
"Сколько миллиардов ни инвестируй, ситуация на поле битвы не изменится. Президент США Байден открыто признал, что выделенные средства главным образом пойдут на обогащение американских предприятий", — пожаловался комментатор.
"Украина и не была в состоянии выиграть в этом конфликте: об этом сообщал ряд американских стратегов и интеллектуалов", — поделился мнением пользователь.
"Украина станет могилой для европейцев, но из-за гордыни они не остановятся, пока патроны не кончатся", — резюмировали под публикацией.
Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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