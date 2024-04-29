https://ria.ru/20240429/ukraina-1943082720.html

Нацелены на Москву. Ситуация в зоне спецоперации вызвала шок во Франции

Нацелены на Москву. Ситуация в зоне спецоперации вызвала шок во Франции - РИА Новости, 29.04.2024

Нацелены на Москву. Ситуация в зоне спецоперации вызвала шок во Франции

Читатели Figaro раскритиковали заявление главкома ВСУ о тяжелом положении на фронте. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T22:00

2024-04-29T22:00

2024-04-29T22:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей шойгу

вооруженные силы украины

александр сырский

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Читатели Figaro раскритиковали заявление главкома ВСУ о тяжелом положении на фронте.Главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал."Когда выбирают себе судьбу стать пусковой площадкой для ракет, нацеленных на Москву, — а именно таким был украинский проект, — возникает риск подвергнуться превентивному удару и оказаться в полном одиночестве, если новый друг окажется американцем", — заметили в комментариях."Разжигатели конфликта не делают ничего хорошего для украинского народа, они просто угождают американскому военно-промышленному комплексу. Чем больше Украина теряет, тем больше Зеленский и его генералы рискуют радикализироваться и захотеть нанести глубокий удар по России. Это не остановит русских, а приведет к эскалации", — написал читатель."Этого следовало ожидать!" — добавил другой."Сколько миллиардов ни инвестируй, ситуация на поле битвы не изменится. Президент США Байден открыто признал, что выделенные средства главным образом пойдут на обогащение американских предприятий", — пожаловался комментатор."Украина и не была в состоянии выиграть в этом конфликте: об этом сообщал ряд американских стратегов и интеллектуалов", — поделился мнением пользователь."Украина станет могилой для европейцев, но из-за гордыни они не остановятся, пока патроны не кончатся", — резюмировали под публикацией.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1943068170.html

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943052436.html

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943035734.html

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москва, сергей шойгу, вооруженные силы украины, александр сырский, донецкая народная республика, россия