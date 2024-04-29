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Нацелены на Москву. Ситуация в зоне спецоперации вызвала шок во Франции - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943082720.html
Нацелены на Москву. Ситуация в зоне спецоперации вызвала шок во Франции
Нацелены на Москву. Ситуация в зоне спецоперации вызвала шок во Франции - РИА Новости, 29.04.2024
Нацелены на Москву. Ситуация в зоне спецоперации вызвала шок во Франции
Читатели Figaro раскритиковали заявление главкома ВСУ о тяжелом положении на фронте. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T22:00
2024-04-29T22:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей шойгу
вооруженные силы украины
александр сырский
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Читатели Figaro раскритиковали заявление главкома ВСУ о тяжелом положении на фронте.Главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал."Когда выбирают себе судьбу стать пусковой площадкой для ракет, нацеленных на Москву, — а именно таким был украинский проект, — возникает риск подвергнуться превентивному удару и оказаться в полном одиночестве, если новый друг окажется американцем", — заметили в комментариях."Разжигатели конфликта не делают ничего хорошего для украинского народа, они просто угождают американскому военно-промышленному комплексу. Чем больше Украина теряет, тем больше Зеленский и его генералы рискуют радикализироваться и захотеть нанести глубокий удар по России. Это не остановит русских, а приведет к эскалации", — написал читатель."Этого следовало ожидать!" — добавил другой."Сколько миллиардов ни инвестируй, ситуация на поле битвы не изменится. Президент США Байден открыто признал, что выделенные средства главным образом пойдут на обогащение американских предприятий", — пожаловался комментатор."Украина и не была в состоянии выиграть в этом конфликте: об этом сообщал ряд американских стратегов и интеллектуалов", — поделился мнением пользователь."Украина станет могилой для европейцев, но из-за гордыни они не остановятся, пока патроны не кончатся", — резюмировали под публикацией.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1943068170.html
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943052436.html
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донецкая народная республика
россия
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москва, сергей шойгу, вооруженные силы украины, александр сырский, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Донецкая Народная Республика, Россия

Нацелены на Москву. Ситуация в зоне спецоперации вызвала шок во Франции

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки войск Центр на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Читатели Figaro раскритиковали заявление главкома ВСУ о тяжелом положении на фронте.
Главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
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"Когда выбирают себе судьбу стать пусковой площадкой для ракет, нацеленных на Москву, — а именно таким был украинский проект, — возникает риск подвергнуться превентивному удару и оказаться в полном одиночестве, если новый друг окажется американцем", — заметили в комментариях.
"Разжигатели конфликта не делают ничего хорошего для украинского народа, они просто угождают американскому военно-промышленному комплексу. Чем больше Украина теряет, тем больше Зеленский и его генералы рискуют радикализироваться и захотеть нанести глубокий удар по России. Это не остановит русских, а приведет к эскалации", — написал читатель.
"Этого следовало ожидать!" — добавил другой.
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"Сколько миллиардов ни инвестируй, ситуация на поле битвы не изменится. Президент США Байден открыто признал, что выделенные средства главным образом пойдут на обогащение американских предприятий", — пожаловался комментатор.
"Украина и не была в состоянии выиграть в этом конфликте: об этом сообщал ряд американских стратегов и интеллектуалов", — поделился мнением пользователь.
"Украина станет могилой для европейцев, но из-за гордыни они не остановятся, пока патроны не кончатся", — резюмировали под публикацией.
Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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