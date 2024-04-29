В Минюсте Украины заявили об уменьшении перечня ограничений прав человека
Малюська: Украина обновила перечень возможных ограничений прав человека
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська утверждает, что Киев обновил перечень возможных ограничений прав человека на Украине, уменьшив этот перечень.
Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщил, что Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободам человека в связи с военным положением. Совет Европы подтвердил, что Киев вновь пересмотрел соблюдение Конвенции по правам человека. Изначально Украина подала заявление об отступлении от конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время введения военного положения в марте 2022 года. Нынешний документ, поданный в начале апреля, вновь пересматривает введённые ограничения.
"Уведомление о возможности применения ограничений определенных прав мы действительно направили практически сразу после введения военного положения в 2022 году - это часть наших международных обязательств… а в апреле 2024 мы в очередной раз уточнили перечень существующих ограничений и уменьшили его", - написал Малюська на своей странице в соцсети Facebook*.
Как следует из отчета УВКПЧ ООН за 2023 год, количество нарушений прав людей на свободу и безопасность, совершенных украинскими войсками, резко возросло с 24 февраля 2022 года. Среди прочего, фиксировались произвольные задержания и насильственные исчезновения. Кроме того, более 40 заключенных в украинских тюрьмах сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.
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