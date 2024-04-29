https://ria.ru/20240429/ukraina-1943056481.html

В Минюсте Украины заявили об уменьшении перечня ограничений прав человека

В Минюсте Украины заявили об уменьшении перечня ограничений прав человека - РИА Новости, 29.04.2024

В Минюсте Украины заявили об уменьшении перечня ограничений прав человека

Министр юстиции Украины Денис Малюська утверждает, что Киев обновил перечень возможных ограничений прав человека на Украине, уменьшив этот перечень. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T17:40

2024-04-29T17:40

2024-04-29T17:40

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська утверждает, что Киев обновил перечень возможных ограничений прав человека на Украине, уменьшив этот перечень. Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщил, что Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободам человека в связи с военным положением. Совет Европы подтвердил, что Киев вновь пересмотрел соблюдение Конвенции по правам человека. Изначально Украина подала заявление об отступлении от конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время введения военного положения в марте 2022 года. Нынешний документ, поданный в начале апреля, вновь пересматривает введённые ограничения. "Уведомление о возможности применения ограничений определенных прав мы действительно направили практически сразу после введения военного положения в 2022 году - это часть наших международных обязательств… а в апреле 2024 мы в очередной раз уточнили перечень существующих ограничений и уменьшили его", - написал Малюська на своей странице в соцсети Facebook*. Как следует из отчета УВКПЧ ООН за 2023 год, количество нарушений прав людей на свободу и безопасность, совершенных украинскими войсками, резко возросло с 24 февраля 2022 года. Среди прочего, фиксировались произвольные задержания и насильственные исчезновения. Кроме того, более 40 заключенных в украинских тюрьмах сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943046140.html

https://ria.ru/20240429/prava-1943030968.html

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в мире, украина, киев, денис малюська, совет европы