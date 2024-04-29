https://ria.ru/20240429/ukraina-1943046140.html

Киевский режим наплевал на европейские правила, заявили в Госдуме

Киевский режим наплевал на европейские правила, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.04.2024

Киевский режим наплевал на европейские правила, заявили в Госдуме

Украина, которая "через Майдан и кровь" добивалась приближения к "хваленым европейским ценностям", вносит коррективы в документы ЕС, полностью ущемляя права... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:17

2024-04-29T16:17

2024-04-29T16:45

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дмитрий белик

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украина, которая "через Майдан и кровь" добивалась приближения к "хваленым европейским ценностям", вносит коррективы в документы ЕС, полностью ущемляя права собственных же граждан, киевский режим плевал на европейские правила, заявил РИА Новости член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик. Ранее Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободе человека в связи с военным положением, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Страна, которая через Майдан и кровь добивалась приближения к хваленым европейским ценностям, вносит коррективы в их же документы, полностью ущемляя права собственных граждан" - сказал Белик. Депутат отметил, что весь западный мир кричит об отсутствии демократии в России, которая, тем не менее, проводит выборы и в которой есть свобода слова. При этом, по его словам, в так называемой демократической Украине подавлены и уничтожены все средства информации, которые работают только на офис президента, и отменяются президентские выборы, которые гарантированы конституцией. "Поэтому разницу можете увидеть сами. Очевидно, что киевский режим плевал и на Европу, и на их документы, и на их правила", - заключил Белик. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину. Позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20231122/ukraina-1910947227.html

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в мире, украина, европа, дмитрий белик