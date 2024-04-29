Премьер Литвы сделала неожиданное заявление об украинцах
Премьер Литвы предложила обсудить в ЕС ситуацию с украинскими военнообязанными
© AP Photo / Lisa LeutnerПремьер-министр Литвы Ингрида Шимоните
© AP Photo / Lisa Leutner
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Возвращение на Украину военнообязанных нужно решать на уровне ЕС, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Об этом пишет Sputnik Литва.
"Возможно, мы могли бы поискать какие-то способы при рассмотрении вопроса о продлении временного вида на жительство, чтобы убедиться, что человек выполнил свою мобилизационную обязанность или освобожден от нее. Но здесь мы должны сотрудничать не только с украинскими институтами, но и шире, потому что на данный момент у ЕС есть так называемая временная защита для народа Украины", — сказала она.
"Возможно, мы могли бы поискать какие-то способы при рассмотрении вопроса о продлении временного вида на жительство, чтобы убедиться, что человек выполнил свою мобилизационную обязанность или освобожден от нее. Но здесь мы должны сотрудничать не только с украинскими институтами, но и шире, потому что на данный момент у ЕС есть так называемая временная защита для народа Украины", — сказала она.
Европа задумалась, как вытолкать украинских беженцев на фронт
9 февраля, 08:00
В конце апреля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности вернуть украинцев на родину.
Украина с 23 апреля приостановила все консульские действия в заграничных дипучреждениях в отношении граждан призывного возраста. В частности, украинцы не могут получить документы, необходимые для того, чтобы устроиться на работу или открыть счет.
Украина с 23 апреля приостановила все консульские действия в заграничных дипучреждениях в отношении граждан призывного возраста. В частности, украинцы не могут получить документы, необходимые для того, чтобы устроиться на работу или открыть счет.