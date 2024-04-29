https://ria.ru/20240429/ukraina-1943040835.html

Премьер Литвы сделала неожиданное заявление об украинцах

Премьер Литвы сделала неожиданное заявление об украинцах - РИА Новости, 29.04.2024

Премьер Литвы сделала неожиданное заявление об украинцах

Возвращение на Украину военнообязанных нужно решать на уровне ЕС, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Об этом пишет Sputnik Литва. "Возможно, мы... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T15:35

2024-04-29T15:35

2024-04-29T15:35

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Возвращение на Украину военнообязанных нужно решать на уровне ЕС, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Об этом пишет Sputnik Литва. "Возможно, мы могли бы поискать какие-то способы при рассмотрении вопроса о продлении временного вида на жительство, чтобы убедиться, что человек выполнил свою мобилизационную обязанность или освобожден от нее. Но здесь мы должны сотрудничать не только с украинскими институтами, но и шире, потому что на данный момент у ЕС есть так называемая временная защита для народа Украины", — сказала она. В конце апреля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности вернуть украинцев на родину.Украина с 23 апреля приостановила все консульские действия в заграничных дипучреждениях в отношении граждан призывного возраста. В частности, украинцы не могут получить документы, необходимые для того, чтобы устроиться на работу или открыть счет.

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

https://ria.ru/20240429/rossiya-1943010148.html

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