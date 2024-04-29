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Украинские перевозчики пожаловались, что военкоматы снимают их с рейсов - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 29.04.2024 (обновлено: 14:54 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943032936.html
Украинские перевозчики пожаловались, что военкоматы снимают их с рейсов
Украинские перевозчики пожаловались, что военкоматы снимают их с рейсов - РИА Новости, 29.04.2024
Украинские перевозчики пожаловались, что военкоматы снимают их с рейсов
Украинские международные перевозчики жалуются, что при возвращении на Украину из-за границы представители военкоматов снимают их прямо с рейсов и силой... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:34
2024-04-29T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
закарпатская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Украинские международные перевозчики жалуются, что при возвращении на Украину из-за границы представители военкоматов снимают их прямо с рейсов и силой доставляют в военкомат, сообщает в понедельник издание "Страна". "Украинские международные перевозчики жалуются, что при возвращении на Украину из-за границы ТЦК (военкомат - ред.) снимают их прямо с рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, нескольких водителей так сняли в Закарпатской области на посту "Нижние Ворота". Их останавливают, проверяют документы и предлагают поехать в военкомат. Если они отказываются, их доставляют силой. Обещают, что проверят документы и отпустят, но в итоге отправляют в воинскую часть на службу. Связь с ними почти сразу пропадает. Как пишет "Страна", автомобили оставляют на дороге или пункте пропуска, пока другой водитель их не заберет. При этом именно мобилизованные водители несут ответственность за перевозимый груз, который они вынужденно бросают. Украинская ассоциация международных автоперевозчиков в связи с этим обратилась в кабмин, "чтобы он пресек такую практику. Ведь транспортное обеспечение относится к жизненно важным сферам экономики", - заключили в издании. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240415/zaderzhanie-1940220743.html
https://ria.ru/20240429/ukraina-1942976128.html
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в мире, украина, закарпатская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украинские перевозчики пожаловались, что военкоматы снимают их с рейсов

"Страна": украинские перевозчики жалуются, что военкоматы снимают их с рейсов

© SERGEI SUPINSKYУкраинские военнослужащие и полицейские проверяют документы мужчины в центре Киева
Украинские военнослужащие и полицейские проверяют документы мужчины в центре Киева
© SERGEI SUPINSKY
Украинские военнослужащие и полицейские проверяют документы мужчины в центре Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Украинские международные перевозчики жалуются, что при возвращении на Украину из-за границы представители военкоматов снимают их прямо с рейсов и силой доставляют в военкомат, сообщает в понедельник издание "Страна".
"Украинские международные перевозчики жалуются, что при возвращении на Украину из-за границы ТЦК (военкомат - ред.) снимают их прямо с рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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По данным издания, нескольких водителей так сняли в Закарпатской области на посту "Нижние Ворота". Их останавливают, проверяют документы и предлагают поехать в военкомат. Если они отказываются, их доставляют силой. Обещают, что проверят документы и отпустят, но в итоге отправляют в воинскую часть на службу. Связь с ними почти сразу пропадает.
Как пишет "Страна", автомобили оставляют на дороге или пункте пропуска, пока другой водитель их не заберет. При этом именно мобилизованные водители несут ответственность за перевозимый груз, который они вынужденно бросают.
Украинская ассоциация международных автоперевозчиков в связи с этим обратилась в кабмин, "чтобы он пресек такую практику. Ведь транспортное обеспечение относится к жизненно важным сферам экономики", - заключили в издании.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
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В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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