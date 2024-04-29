https://ria.ru/20240429/ukraina-1943016172.html

Польские фермеры разблокировали все КПП на границе с Украиной

Польские фермеры разблокировали все КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 29.04.2024

Польские фермеры разблокировали все КПП на границе с Украиной

Польские фермеры прекратили блокировать все контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной, сообщил в понедельник представитель украинской госпогранслужбы... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T12:26

2024-04-29T12:26

2024-04-29T12:28

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Польские фермеры прекратили блокировать все контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной, сообщил в понедельник представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада". Украинская госпогранслужба ранее сообщала, что польские фермеры прекратили блокировку контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной "Равва Русская". "Равва Русская" - это единственное направление на утро сегодняшнего дня, которое оставалось заблокированным. С его разблокировкой мы имеем, к счастью, все направления на границе с Польшей разблокированными", - сказал Демченко. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

https://ria.ru/20240424/udobreniya-1941834713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)