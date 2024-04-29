Польские фермеры разблокировали все КПП на границе с Украиной
Погранслужба Украины: польские фермеры прекратили блокировать все КПП на границе
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска на границе Украины и Польши
Международный пункт пропуска на границе Украины и Польши. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Польские фермеры прекратили блокировать все контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной, сообщил в понедельник представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".
Украинская госпогранслужба ранее сообщала, что польские фермеры прекратили блокировку контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной "Равва Русская".
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"Равва Русская" - это единственное направление на утро сегодняшнего дня, которое оставалось заблокированным. С его разблокировкой мы имеем, к счастью, все направления на границе с Польшей разблокированными", - сказал Демченко.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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