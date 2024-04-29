В Кировоградской области подожгли молитвенный дом УПЦ
В селе Коробчино Кировоградской области Украины подожгли молитвенный дом УПЦ
© Фото : УПЦПоследствия поджога молитвенного дома УПЦ в Кировоградской области
© Фото : УПЦ
Последствия поджога молитвенного дома УПЦ в Кировоградской области
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Кировоградской области подожгли молитвенный дом канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в котором верующие размещались после изгнания их из храма Успения Божией Матери, сообщается на сайте УПЦ.
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"В ночь на 27 апреля 2024 года неизвестные подожгли дом, где после захвата храма Успения Божией Матери в селе Коробчино Кировоградской области молились верующие УПЦ. В результате поджога сгорели стены, временный престол и жертвенник в молитвенном доме", — говорится в публикации.
В УПЦ уточнили, что храм у верующих отобрали два года назад. Прихожане, изгнанные из своей церкви, вынуждены были искать новое место для молитвы.
В октябре 2022 года религиозное общество УПЦ в Коробчино перевели в раскольническую ПЦУ, несмотря на протесты прихожан, которые подтвердили свою верность канонической церкви.
В последние два года украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, против некоторых представителей духовенства ввели санкции.