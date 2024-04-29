https://ria.ru/20240429/ukraina-1943012207.html

В Кировоградской области подожгли молитвенный дом УПЦ

В Кировоградской области подожгли молитвенный дом УПЦ - РИА Новости, 29.04.2024

В Кировоградской области подожгли молитвенный дом УПЦ

В Кировоградской области подожгли молитвенный дом канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в котором верующие размещались после изгнания их из храма... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T11:46

2024-04-29T11:46

2024-04-29T13:48

религия

кировоградская область

украина

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православная церковь украины (пцу)

религия

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Кировоградской области подожгли молитвенный дом канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в котором верующие размещались после изгнания их из храма Успения Божией Матери, сообщается на сайте УПЦ. "В ночь на 27 апреля 2024 года неизвестные подожгли дом, где после захвата храма Успения Божией Матери в селе Коробчино Кировоградской области молились верующие УПЦ. В результате поджога сгорели стены, временный престол и жертвенник в молитвенном доме", — говорится в публикации.В УПЦ уточнили, что храм у верующих отобрали два года назад. Прихожане, изгнанные из своей церкви, вынуждены были искать новое место для молитвы. В октябре 2022 года религиозное общество УПЦ в Коробчино перевели в раскольническую ПЦУ, несмотря на протесты прихожан, которые подтвердили свою верность канонической церкви.В последние два года украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, против некоторых представителей духовенства ввели санкции.

https://ria.ru/20240113/upts-1921171330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кировоградская область, украина, россия, православная церковь украины (пцу), религия, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь