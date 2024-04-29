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В Кировоградской области подожгли молитвенный дом УПЦ - РИА Новости, 29.04.2024
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Религия
 
11:46 29.04.2024 (обновлено: 13:48 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943012207.html
В Кировоградской области подожгли молитвенный дом УПЦ
В Кировоградской области подожгли молитвенный дом УПЦ - РИА Новости, 29.04.2024
В Кировоградской области подожгли молитвенный дом УПЦ
В Кировоградской области подожгли молитвенный дом канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в котором верующие размещались после изгнания их из храма... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T11:46
2024-04-29T13:48
религия
кировоградская область
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
религия
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Кировоградской области подожгли молитвенный дом канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в котором верующие размещались после изгнания их из храма Успения Божией Матери, сообщается на сайте УПЦ. &quot;В ночь на 27 апреля 2024 года неизвестные подожгли дом, где после захвата храма Успения Божией Матери в селе Коробчино Кировоградской области молились верующие УПЦ. В результате поджога сгорели стены, временный престол и жертвенник в молитвенном доме&quot;, — говорится в публикации.В УПЦ уточнили, что храм у верующих отобрали два года назад. Прихожане, изгнанные из своей церкви, вынуждены были искать новое место для молитвы. В октябре 2022 года религиозное общество УПЦ в Коробчино перевели в раскольническую ПЦУ, несмотря на протесты прихожан, которые подтвердили свою верность канонической церкви.В последние два года украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, против некоторых представителей духовенства ввели санкции.
https://ria.ru/20240113/upts-1921171330.html
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Религия, Кировоградская область, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
В Кировоградской области подожгли молитвенный дом УПЦ

В селе Коробчино Кировоградской области Украины подожгли молитвенный дом УПЦ

© Фото : УПЦПоследствия поджога молитвенного дома УПЦ в Кировоградской области
Последствия поджога молитвенного дома УПЦ в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : УПЦ
Последствия поджога молитвенного дома УПЦ в Кировоградской области
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Кировоградской области подожгли молитвенный дом канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в котором верующие размещались после изгнания их из храма Успения Божией Матери, сообщается на сайте УПЦ.
«

"В ночь на 27 апреля 2024 года неизвестные подожгли дом, где после захвата храма Успения Божией Матери в селе Коробчино Кировоградской области молились верующие УПЦ. В результате поджога сгорели стены, временный престол и жертвенник в молитвенном доме", — говорится в публикации.

В УПЦ уточнили, что храм у верующих отобрали два года назад. Прихожане, изгнанные из своей церкви, вынуждены были искать новое место для молитвы.
В октябре 2022 года религиозное общество УПЦ в Коробчино перевели в раскольническую ПЦУ, несмотря на протесты прихожан, которые подтвердили свою верность канонической церкви.
В последние два года украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, против некоторых представителей духовенства ввели санкции.
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РелигияКировоградская областьУкраинаРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)РелигияСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковь
 
 
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