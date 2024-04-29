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На Украине завели более 11 тысяч уголовных дел за уклонение от призыва - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:37 29.04.2024 (обновлено: 17:58 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/uklonisty-1943056084.html
На Украине завели более 11 тысяч уголовных дел за уклонение от призыва
На Украине завели более 11 тысяч уголовных дел за уклонение от призыва - РИА Новости, 29.04.2024
На Украине завели более 11 тысяч уголовных дел за уклонение от призыва
Более 11 тысяч уголовных дел заведено с 2022 года на Украине за уклонение от призыва и воинского учета, сообщило украинское издание "Новое время" со ссылкой на... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:37
2024-04-29T17:58
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 11 тысяч уголовных дел заведено с 2022 года на Украине за уклонение от призыва и воинского учета, сообщило украинское издание "Новое время" со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны. "Украинские правоохранительные органы завели почти 11,3 тысячи уголовных дел из-за уклонения от призыва или нарушения воинского учета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Нового времени". По информации издания, в 2022 году за уклонение от призыва возбуждено почти 2,5 тысячи уголовных дел, в 2023 году - 6745, за три месяца 2024 года - более полутора тысяч дел. За уклонение от воинского учета с 2022 года возбуждено почти 500 уголовных дел. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине завели более 11 тысяч уголовных дел за уклонение от призыва

На Украине с 2022 года завели 11 тысяч уголовных дел за уклонение от призыва

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкУкраинские призывники
Украинские призывники - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Украинские призывники. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 11 тысяч уголовных дел заведено с 2022 года на Украине за уклонение от призыва и воинского учета, сообщило украинское издание "Новое время" со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны.
"Украинские правоохранительные органы завели почти 11,3 тысячи уголовных дел из-за уклонения от призыва или нарушения воинского учета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Нового времени".
По информации издания, в 2022 году за уклонение от призыва возбуждено почти 2,5 тысячи уголовных дел, в 2023 году - 6745, за три месяца 2024 года - более полутора тысяч дел. За уклонение от воинского учета с 2022 года возбуждено почти 500 уголовных дел.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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