https://ria.ru/20240429/udary-1942994236.html

Армия Израиля заявила об ударах по двум объектам "Хезболлы"

Армия Израиля заявила об ударах по двум объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 29.04.2024

Армия Израиля заявила об ударах по двум объектам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по объектам ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T08:55

2024-04-29T08:55

2024-04-29T08:55

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ливан

хезболла

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по объектам ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Ночью (в воскресенье) истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении. По данным армии, среди пораженных целей были оперативная инфраструктура в районе местности Джебель-Блат, а также ряд военных сооружений "Хезболлах" в районе города Марвахин (на юге Ливана). Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших приближается к 34,5 тысяче человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240426/khezbolla-1942390202.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году