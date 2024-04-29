Армия Израиля заявила об ударах по двум объектам "Хезболлы"
Армия Израиля заявила об ударах по двум объектам "Хезболлы" на юге Ливана
© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля F-35I "Адир"
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" . Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по объектам ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"Ночью (в воскресенье) истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении.
"Хезболла" нанесла удары по позициям израильских военных
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По данным армии, среди пораженных целей были оперативная инфраструктура в районе местности Джебель-Блат, а также ряд военных сооружений "Хезболлах" в районе города Марвахин (на юге Ливана).
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших приближается к 34,5 тысяче человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.