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Флот в Севастополе проводит учения, в городе все спокойно - РИА Новости, 29.04.2024
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20:09 29.04.2024
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Флот в Севастополе проводит учения, в городе все спокойно
Флот в Севастополе проводит учения, в городе все спокойно - РИА Новости, 29.04.2024
Флот в Севастополе проводит учения, в городе все спокойно
Противодиверсионные учения проходят в Севастопольской и в Стрелецкой бухтах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T20:09
2024-04-29T20:09
михаил развожаев
севастополь
черноморский флот вмф россии
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Противодиверсионные учения проходят в Севастопольской и в Стрелецкой бухтах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал губернатор. В городе все спокойно, добавил он
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севастополь
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михаил развожаев, севастополь, черноморский флот вмф россии, общество, россия
Михаил Развожаев, Севастополь, Черноморский флот ВМФ России, Общество, Россия
Флот в Севастополе проводит учения, в городе все спокойно

Развожаев: флот в Севастополе проводит противодиверсионные учения со стрельбой

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПуск ракеты с палубы корабля ВМФ России
Пуск ракеты с палубы корабля ВМФ России - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пуск ракеты с палубы корабля ВМФ России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Противодиверсионные учения проходят в Севастопольской и в Стрелецкой бухтах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Ориентировочно до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал губернатор.
В городе все спокойно, добавил он
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Над морской акваторией далеко от Севастополя уничтожили воздушную цель
19 апреля, 06:30
 
Михаил РазвожаевСевастопольЧерноморский флот ВМФ РоссииОбществоРоссия
 
 
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