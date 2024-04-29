https://ria.ru/20240429/ucheniya-1943074619.html

Флот в Севастополе проводит учения, в городе все спокойно

Флот в Севастополе проводит учения, в городе все спокойно - РИА Новости, 29.04.2024

Флот в Севастополе проводит учения, в городе все спокойно

Противодиверсионные учения проходят в Севастопольской и в Стрелецкой бухтах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T20:09

2024-04-29T20:09

2024-04-29T20:09

михаил развожаев

севастополь

черноморский флот вмф россии

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Противодиверсионные учения проходят в Севастопольской и в Стрелецкой бухтах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал губернатор. В городе все спокойно, добавил он

https://ria.ru/20240419/sevastopol-1940944939.html

севастополь

россия

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михаил развожаев, севастополь, черноморский флот вмф россии, общество, россия