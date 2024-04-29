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Флот в Севастополе проводит учения, в городе все спокойно
Флот в Севастополе проводит учения, в городе все спокойно - РИА Новости, 29.04.2024
Флот в Севастополе проводит учения, в городе все спокойно
Противодиверсионные учения проходят в Севастопольской и в Стрелецкой бухтах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T20:09
2024-04-29T20:09
2024-04-29T20:09
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Противодиверсионные учения проходят в Севастопольской и в Стрелецкой бухтах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал губернатор. В городе все спокойно, добавил он
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Михаил Развожаев, Севастополь, Черноморский флот ВМФ России, Общество, Россия
Флот в Севастополе проводит учения, в городе все спокойно
Развожаев: флот в Севастополе проводит противодиверсионные учения со стрельбой