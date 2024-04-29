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Делом об убийстве двух украинцев в Германии займется генпрокуратура Мюнхена - РИА Новости, 29.04.2024
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17:24 29.04.2024 (обновлено: 17:31 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/ubiystvo-1943054827.html
Делом об убийстве двух украинцев в Германии займется генпрокуратура Мюнхена
Делом об убийстве двух украинцев в Германии займется генпрокуратура Мюнхена - РИА Новости, 29.04.2024
Делом об убийстве двух украинцев в Германии займется генпрокуратура Мюнхена
Генеральная прокуратура Мюнхена взяла на рассмотрение дело о гибели двух украинских граждан в баварском городе Мурнау, сообщает издание Spiegel. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:24
2024-04-29T17:31
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура Мюнхена взяла на рассмотрение дело о гибели двух украинских граждан в баварском городе Мурнау, сообщает издание Spiegel. "Центральное управление Баварии по борьбе с экстремизмом и терроризмом (при генеральной прокуратуре Мюнхена - ред.) взяло на рассмотрение дело об убитых украинских солдатах в Мурнау-на-Стаффельзее", - пишет издание со ссылкой на генеральную прокуратуру Мюнхена. По словам прокуратуры, политический мотив убийства пока не исключается. В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция заявила, что задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. Позднее МИД Украины заявил, что погибшие были украинскими военными, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Бонне сообщили, что подтверждения того, что задержанный является гражданином России, на данный момент нет.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1942977759.html
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в мире, мюнхен, россия, украина, германия
В мире, Мюнхен, Россия, Украина, Германия
Делом об убийстве двух украинцев в Германии займется генпрокуратура Мюнхена

Spiegel: прокуратура Мюнхена взяла на рассмотрение дело о гибели двух украинцев

© РИА Новости / Томилова ЕвгенияГород Мюнхен
Город Мюнхен - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Томилова Евгения
Город Мюнхен. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура Мюнхена взяла на рассмотрение дело о гибели двух украинских граждан в баварском городе Мурнау, сообщает издание Spiegel.
"Центральное управление Баварии по борьбе с экстремизмом и терроризмом (при генеральной прокуратуре Мюнхена - ред.) взяло на рассмотрение дело об убитых украинских солдатах в Мурнау-на-Стаффельзее", - пишет издание со ссылкой на генеральную прокуратуру Мюнхена.
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По словам прокуратуры, политический мотив убийства пока не исключается.
В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция заявила, что задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест.
Позднее МИД Украины заявил, что погибшие были украинскими военными, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.
РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Бонне сообщили, что подтверждения того, что задержанный является гражданином России, на данный момент нет.
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