https://ria.ru/20240429/ubiystvo-1943054827.html

Делом об убийстве двух украинцев в Германии займется генпрокуратура Мюнхена

Делом об убийстве двух украинцев в Германии займется генпрокуратура Мюнхена - РИА Новости, 29.04.2024

Делом об убийстве двух украинцев в Германии займется генпрокуратура Мюнхена

Генеральная прокуратура Мюнхена взяла на рассмотрение дело о гибели двух украинских граждан в баварском городе Мурнау, сообщает издание Spiegel. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T17:24

2024-04-29T17:24

2024-04-29T17:31

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура Мюнхена взяла на рассмотрение дело о гибели двух украинских граждан в баварском городе Мурнау, сообщает издание Spiegel. "Центральное управление Баварии по борьбе с экстремизмом и терроризмом (при генеральной прокуратуре Мюнхена - ред.) взяло на рассмотрение дело об убитых украинских солдатах в Мурнау-на-Стаффельзее", - пишет издание со ссылкой на генеральную прокуратуру Мюнхена. По словам прокуратуры, политический мотив убийства пока не исключается. В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция заявила, что задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. Позднее МИД Украины заявил, что погибшие были украинскими военными, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Бонне сообщили, что подтверждения того, что задержанный является гражданином России, на данный момент нет.

https://ria.ru/20240429/ukraina-1942977759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мюнхен, россия, украина, германия