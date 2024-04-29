Делом об убийстве двух украинцев в Германии займется генпрокуратура Мюнхена
Spiegel: прокуратура Мюнхена взяла на рассмотрение дело о гибели двух украинцев
Город Мюнхен. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура Мюнхена взяла на рассмотрение дело о гибели двух украинских граждан в баварском городе Мурнау, сообщает издание Spiegel.
"Центральное управление Баварии по борьбе с экстремизмом и терроризмом (при генеральной прокуратуре Мюнхена - ред.) взяло на рассмотрение дело об убитых украинских солдатах в Мурнау-на-Стаффельзее", - пишет издание со ссылкой на генеральную прокуратуру Мюнхена.
По словам прокуратуры, политический мотив убийства пока не исключается.
В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция заявила, что задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест.
Позднее МИД Украины заявил, что погибшие были украинскими военными, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.
РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Бонне сообщили, что подтверждения того, что задержанный является гражданином России, на данный момент нет.
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