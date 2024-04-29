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В Стамбуле задержали боевиков, готовивших теракт - РИА Новости, 29.04.2024
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15:48 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/terakt-1943042140.html
В Стамбуле задержали боевиков, готовивших теракт
В Стамбуле задержали боевиков, готовивших теракт - РИА Новости, 29.04.2024
В Стамбуле задержали боевиков, готовивших теракт
Несколько подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки "Исламское государство"* задержаны в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:48
2024-04-29T15:48
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СТАМБУЛ, 29 апр — РИА Новости. Несколько подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки "Исламское государство"* задержаны в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. "В результате операции в районе Бейкоз задержан К. А., обладающий знаниями о взрывчатке… установлено, что он готовил теракт и проверял используемые при изготовлении бомб химические вещества", - сообщил Ерликая в соцсети X. По его словам, изъятая при задержании взрывчатка могла вызвать "крупномасштабный" взрыв. Министр отметил, что задержаны еще семь человек, связанные с экспертом по взрывчатке. Министр ранее сообщал, что с 1 июня 2023 года по 22 апреля задержаны почти три тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГ, из них 718 арестованы.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, россия, стамбул, турция, исламское государство*
В мире, Россия, Стамбул, Турция, Исламское государство*
В Стамбуле задержали боевиков, готовивших теракт

В Стамбуле задержали боевиков, готовивших теракт со взрывчаткой от лица ИГ

© AP Photo / Emrah GurelТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 апр — РИА Новости. Несколько подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки "Исламское государство"* задержаны в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
"В результате операции в районе Бейкоз задержан К. А., обладающий знаниями о взрывчатке… установлено, что он готовил теракт и проверял используемые при изготовлении бомб химические вещества", - сообщил Ерликая в соцсети X.
По его словам, изъятая при задержании взрывчатка могла вызвать "крупномасштабный" взрыв.
Министр отметил, что задержаны еще семь человек, связанные с экспертом по взрывчатке.
Министр ранее сообщал, что с 1 июня 2023 года по 22 апреля задержаны почти три тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГ, из них 718 арестованы.
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
СМИ: в Турции задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта ИГ*
1 апреля, 21:32
* Террористическая организация, запрещена в России
 
В миреРоссияСтамбулТурцияИсламское государство*
 
 
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