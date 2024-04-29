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Командир ВС России рассказал, что танкисты устраивают ВСУ на передовой - РИА Новости, 29.04.2024
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08:55 29.04.2024 (обновлено: 08:59 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/tanki-1942994415.html
Командир ВС России рассказал, что танкисты устраивают ВСУ на передовой
Командир ВС России рассказал, что танкисты устраивают ВСУ на передовой - РИА Новости, 29.04.2024
Командир ВС России рассказал, что танкисты устраивают ВСУ на передовой
Танковые подразделения из Приморья поражают опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении, применяя тактику кочующих огневых средств, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T08:55
2024-04-29T08:59
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Танковые подразделения из Приморья поражают опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении, применяя тактику кочующих огневых средств, сообщили в Минобороны России."Бывает, две машины могут по одной цели работать, а бывает, что по двум целям сразу. Один работает по одной, второй - по другой, в зависимости от задач", — сказал командир танка Т-80БВМ с позывным Сокол.Отмечается, что стрельба по укреплениям противника ведется прямой наводкой с расстояния до километра."Танк Т-80БВМ - одна из основных ударных машин восточной группировки. На счету танкистов из Приморья уже сотни успешно пораженных целей", — говорится в публикации.Ранее командир танкового подразделения с позывным "Арцах" рассказал, что российский танк Т-80 хорошо показывает себя в наступлении, поскольку быстро заводится и прогревается, а также практически бесшумно подходит к противнику.
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Командир ВС России рассказал, что танкисты устраивают ВСУ на передовой

МО РФ рассказало о поражении опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС РФ на огневой позиции
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Танковые подразделения из Приморья поражают опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении, применяя тактику кочующих огневых средств, сообщили в Минобороны России.
«
"Бывает, две машины могут по одной цели работать, а бывает, что по двум целям сразу. Один работает по одной, второй - по другой, в зависимости от задач", — сказал командир танка Т-80БВМ с позывным Сокол.
Отмечается, что стрельба по укреплениям противника ведется прямой наводкой с расстояния до километра.
"Танк Т-80БВМ - одна из основных ударных машин восточной группировки. На счету танкистов из Приморья уже сотни успешно пораженных целей", — говорится в публикации.

Ранее командир танкового подразделения с позывным "Арцах" рассказал, что российский танк Т-80 хорошо показывает себя в наступлении, поскольку быстро заводится и прогревается, а также практически бесшумно подходит к противнику.
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