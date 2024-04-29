https://ria.ru/20240429/tanki-1942994415.html
Командир ВС России рассказал, что танкисты устраивают ВСУ на передовой
Командир ВС России рассказал, что танкисты устраивают ВСУ на передовой - РИА Новости, 29.04.2024
Командир ВС России рассказал, что танкисты устраивают ВСУ на передовой
Танковые подразделения из Приморья поражают опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении, применяя тактику кочующих огневых средств, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T08:55
2024-04-29T08:55
2024-04-29T08:59
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540232_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_41e10041d70a5a92a742346973fade4e.jpg
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Танковые подразделения из Приморья поражают опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении, применяя тактику кочующих огневых средств, сообщили в Минобороны России."Бывает, две машины могут по одной цели работать, а бывает, что по двум целям сразу. Один работает по одной, второй - по другой, в зависимости от задач", — сказал командир танка Т-80БВМ с позывным Сокол.Отмечается, что стрельба по укреплениям противника ведется прямой наводкой с расстояния до километра."Танк Т-80БВМ - одна из основных ударных машин восточной группировки. На счету танкистов из Приморья уже сотни успешно пораженных целей", — говорится в публикации.Ранее командир танкового подразделения с позывным "Арцах" рассказал, что российский танк Т-80 хорошо показывает себя в наступлении, поскольку быстро заводится и прогревается, а также практически бесшумно подходит к противнику.
https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540232_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_83646109a2ac5cb099e51ed366de6efb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Командир ВС России рассказал, что танкисты устраивают ВСУ на передовой
МО РФ рассказало о поражении опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении