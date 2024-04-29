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"Они в панике". На Западе забили тревогу после заявления Сырского - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/syrskiy-1943043991.html
"Они в панике". На Западе забили тревогу после заявления Сырского
"Они в панике". На Западе забили тревогу после заявления Сырского - РИА Новости, 29.04.2024
"Они в панике". На Западе забили тревогу после заявления Сырского
Слова главкома ВСУ Александра Сырского говорят о нарастающем кризисе в рядах украинских военных, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:05
2024-04-29T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
александр сырский
вооруженные силы украины
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Слова главкома ВСУ Александра Сырского говорят о нарастающем кризисе в рядах украинских военных, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Сырский сейчас публично говорит, что ситуация на линии фронта становится все более сложной. Он говорит о том, что украинцы находятся под очень сильным давлением. Очевидно, он тщательно подбирает слова, но чувствуется, что он также признает, что развивается оперативный кризис", — отметил он.По словам эксперта, так или иначе можно наблюдать большие проблемы, с которыми столкнулись украинские военные. Он пояснил, что начинаются появляться признаки паники в ВСУ.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943035734.html
https://ria.ru/20240429/general-1943037482.html
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в мире, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
"Они в панике". На Западе забили тревогу после заявления Сырского

Меркурис: Сырский признал развитие оперативного кризиса

© AP Photo / Vadim GhirdaГлавком ВСУ Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Слова главкома ВСУ Александра Сырского говорят о нарастающем кризисе в рядах украинских военных, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Сырский сейчас публично говорит, что ситуация на линии фронта становится все более сложной. Он говорит о том, что украинцы находятся под очень сильным давлением. Очевидно, он тщательно подбирает слова, но чувствуется, что он также признает, что развивается оперативный кризис", — отметил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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14:59
По словам эксперта, так или иначе можно наблюдать большие проблемы, с которыми столкнулись украинские военные. Он пояснил, что начинаются появляться признаки паники в ВСУ.
Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСергей Шойгу
 
 
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