https://ria.ru/20240429/syrskiy-1943043991.html

"Они в панике". На Западе забили тревогу после заявления Сырского

"Они в панике". На Западе забили тревогу после заявления Сырского - РИА Новости, 29.04.2024

"Они в панике". На Западе забили тревогу после заявления Сырского

Слова главкома ВСУ Александра Сырского говорят о нарастающем кризисе в рядах украинских военных, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:05

2024-04-29T16:05

2024-04-29T16:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

александр сырский

вооруженные силы украины

сергей шойгу

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Слова главкома ВСУ Александра Сырского говорят о нарастающем кризисе в рядах украинских военных, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Сырский сейчас публично говорит, что ситуация на линии фронта становится все более сложной. Он говорит о том, что украинцы находятся под очень сильным давлением. Очевидно, он тщательно подбирает слова, но чувствуется, что он также признает, что развивается оперативный кризис", — отметил он.По словам эксперта, так или иначе можно наблюдать большие проблемы, с которыми столкнулись украинские военные. Он пояснил, что начинаются появляться признаки паники в ВСУ.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943035734.html

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в мире, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины, сергей шойгу