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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/svo-1943023405.html
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 29.04.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 125 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:22
2024-04-29T13:22
специальная военная операция на украине
старомайорское
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 125 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, отразили две контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", - отмечает Минобороны РФ.
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старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

МО: подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 125 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, отразили две контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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