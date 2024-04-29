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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 29.04.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 125 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:22
2024-04-29T13:22
2024-04-29T13:22
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 125 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, отразили две контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", - отмечает Минобороны РФ.
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старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
МО: подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи