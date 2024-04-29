https://ria.ru/20240429/svo-1943023405.html

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 29.04.2024

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Восток" за сутки заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 125 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T13:22

2024-04-29T13:22

2024-04-29T13:22

специальная военная операция на украине

старомайорское

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 125 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, отразили две контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность