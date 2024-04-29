https://ria.ru/20240429/stoltenberg-1943036424.html
Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом
Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом - РИА Новости, 29.04.2024
Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:02
2024-04-29T15:02
2024-04-29T15:15
в мире
киев
нато
владимир зеленский
йенс столтенберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_67:395:3005:2048_1920x0_80_0_0_139ef705cd583dd5cd249524dfdf0afa.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом, сообщила пресс-служба альянса.Отмечается, что в данный момент он проводит совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским, которую транслирует сайт НАТО.
https://ria.ru/20240423/nato-1941837744.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7970c45ce6aca3b2f335627bfe7b7dd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, нато, владимир зеленский, йенс столтенберг
В мире, Киев, НАТО, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг
Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом
Генсек НАТО Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом