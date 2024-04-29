https://ria.ru/20240429/stoltenberg-1943036424.html

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом - РИА Новости, 29.04.2024

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T15:02

2024-04-29T15:02

2024-04-29T15:15

в мире

киев

нато

владимир зеленский

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом, сообщила пресс-служба альянса.Отмечается, что в данный момент он проводит совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским, которую транслирует сайт НАТО.

https://ria.ru/20240423/nato-1941837744.html

киев

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в мире, киев, нато, владимир зеленский, йенс столтенберг