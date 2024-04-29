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Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом - РИА Новости, 29.04.2024
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15:02 29.04.2024 (обновлено: 15:15 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/stoltenberg-1943036424.html
Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом
Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом - РИА Новости, 29.04.2024
Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:02
2024-04-29T15:15
в мире
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нато
владимир зеленский
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом, сообщила пресс-служба альянса.Отмечается, что в данный момент он проводит совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским, которую транслирует сайт НАТО.
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в мире, киев, нато, владимир зеленский, йенс столтенберг
В мире, Киев, НАТО, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг
Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом

Генсек НАТО Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом, сообщила пресс-служба альянса.
Отмечается, что в данный момент он проводит совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским, которую транслирует сайт НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией
23 апреля, 17:34
 
В миреКиевНАТОВладимир ЗеленскийЙенс Столтенберг
 
 
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