Спецоперация, 29 апреля: российские войска освободили Семеновку в ДНР
МО: российские войска освободили Семеновку в ДНР
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили населённый пункт Семеновка в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наёмников "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденное село Семеновка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Семеновка в Донецкой Народной Республике
Также поражение противнику нанесли и другие российские группировки - "Запад", "Юг", "Восток" и "Днепр". Кроме того, были отражены 15 атак и контратак украинских войск. Потери противника составили до 975 солдат.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 152-мм буксируемая гаубица "МСТА-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм легкая гаубица М102 производства США, а также 100-мм противотанковое орудие МТ-12 "Рапира", - добавили в МО РФ.
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Следы пыток
Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в ночь на понедельник выпустили одну ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка. Позднее они подвергли обстрелу Горловку и Петровский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Захоронения мирных жителей со следами пыток обнаружены в городе Авдеевка в ДНР, следователи приступили к расследованию, сообщил Следственный комитет России. Отмечается, что ведомство установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.
Нужно еще больше
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил в понедельник Киев с необъявленным визитом и провёл там совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским. Он заявил, что страны альянса последнее время не оказывали Украине обещанную военную поддержку в полном объеме, что повлекло "последствия на земле", а впредь Киеву нужно в приоритетном порядке передавать вооружение.
Кроме того, Столтенберг заявил, что уже обещанных союзниками Украине систем ПВО и боеприпасов к ним Киеву не хватит, "нужно еще больше". Также генсек альянса поделился, что не ожидает договоренности о членстве Украины на саммите альянса в Вашингтоне этим летом. Для такого решения, по его словам, необходимо согласие не большинства, а всех 32 членов альянса.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде, что НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет делать этого. Он также выразил надежду, что Россия согласится на переговоры по ситуации на Украине "в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН".
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Позднее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Киев обновил перечень возможных ограничений прав человека на Украине, уменьшив этот перечень.
Серьезный вызов
Данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации свидетельствуют, что воздушная тревога в понедельник была объявлена в Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
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