https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1943066304.html

Спецоперация, 29 апреля: российские войска освободили Семеновку в ДНР

Спецоперация, 29 апреля: российские войска освободили Семеновку в ДНР - РИА Новости, 29.04.2024

Спецоперация, 29 апреля: российские войска освободили Семеновку в ДНР

Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили населённый пункт Семеновка в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T18:51

2024-04-29T18:51

2024-04-29T18:51

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили населённый пункт Семеновка в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наёмников "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке. Также поражение противнику нанесли и другие российские группировки - "Запад", "Юг", "Восток" и "Днепр". Кроме того, были отражены 15 атак и контратак украинских войск. Потери противника составили до 975 солдат. Помимо этого, Киев лишился трёх танков, гаубиц М198 и М777 производства США, орудия Д-30, двух гаубиц "Мста-Б", а также станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и Анклав-Н". "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 152-мм буксируемая гаубица "МСТА-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм легкая гаубица М102 производства США, а также 100-мм противотанковое орудие МТ-12 "Рапира", - добавили в МО РФ. Российские авиация и артиллерия поразили цех сборки беспилотников, а также живую силу и военную технику ВСУ в 110 районах. ПВО сбила 22 украинских дрона, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и управляемую авиабомбу JDAM производства США. Следы пытокКак сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в ночь на понедельник выпустили одну ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка. Позднее они подвергли обстрелу Горловку и Петровский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Захоронения мирных жителей со следами пыток обнаружены в городе Авдеевка в ДНР, следователи приступили к расследованию, сообщил Следственный комитет России. Отмечается, что ведомство установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений. Нужно еще большеГенсек НАТО Йенс Столтенберг посетил в понедельник Киев с необъявленным визитом и провёл там совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским. Он заявил, что страны альянса последнее время не оказывали Украине обещанную военную поддержку в полном объеме, что повлекло "последствия на земле", а впредь Киеву нужно в приоритетном порядке передавать вооружение. Кроме того, Столтенберг заявил, что уже обещанных союзниками Украине систем ПВО и боеприпасов к ним Киеву не хватит, "нужно еще больше". Также генсек альянса поделился, что не ожидает договоренности о членстве Украины на саммите альянса в Вашингтоне этим летом. Для такого решения, по его словам, необходимо согласие не большинства, а всех 32 членов альянса. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде, что НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет делать этого. Он также выразил надежду, что Россия согласится на переговоры по ситуации на Украине "в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН". Совет Европы опубликовал в понедельник документ, согласно которому Украина вновь пересмотрела соблюдение Конвенции по правам человека на фоне введения военного положения. В нем говорится, что конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные некоторыми статьями конституции Украины, могут быть временно ограничены. Речь идет о статьях, гарантирующих неприкосновенность жилья, тайну переписки, невмешательство в личную и семейную жизнь, свободу передвижения, права на свободу мысли и слова. Позднее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Киев обновил перечень возможных ограничений прав человека на Украине, уменьшив этот перечень. Серьезный вызовДанные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации свидетельствуют, что воздушная тревога в понедельник была объявлена в Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. СМИ и руководители местных администраций сообщали о повреждениях в подконтрольной ВСУ части Херсонской области и взрывах в Миргородском районе в Полтавской области. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью медиагруппе Funke поблагодарил Германию, которая, по его словам, приняла более миллиона украинских беженцев, и заявил, что вернуть их оттуда на родину будет "серьезным вызовом". Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на оператора "Зеонбуд" сообщил, что телевещание в Харькове и близлежащих районах восстановлено после разрушения 250-метровой телевышки 23 апреля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, киев, россия, йенс столтенберг, владимир зеленский, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины