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Спецоперация, 29 апреля: российские войска освободили Семеновку в ДНР - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:51 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1943066304.html
Спецоперация, 29 апреля: российские войска освободили Семеновку в ДНР
Спецоперация, 29 апреля: российские войска освободили Семеновку в ДНР - РИА Новости, 29.04.2024
Спецоперация, 29 апреля: российские войска освободили Семеновку в ДНР
Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили населённый пункт Семеновка в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T18:51
2024-04-29T18:51
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
йенс столтенберг
владимир зеленский
энтони блинкен
нато
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили населённый пункт Семеновка в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наёмников "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке. Также поражение противнику нанесли и другие российские группировки - "Запад", "Юг", "Восток" и "Днепр". Кроме того, были отражены 15 атак и контратак украинских войск. Потери противника составили до 975 солдат. Помимо этого, Киев лишился трёх танков, гаубиц М198 и М777 производства США, орудия Д-30, двух гаубиц "Мста-Б", а также станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и Анклав-Н". "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 152-мм буксируемая гаубица "МСТА-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм легкая гаубица М102 производства США, а также 100-мм противотанковое орудие МТ-12 "Рапира", - добавили в МО РФ. Российские авиация и артиллерия поразили цех сборки беспилотников, а также живую силу и военную технику ВСУ в 110 районах. ПВО сбила 22 украинских дрона, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и управляемую авиабомбу JDAM производства США. Следы пытокКак сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в ночь на понедельник выпустили одну ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка. Позднее они подвергли обстрелу Горловку и Петровский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Захоронения мирных жителей со следами пыток обнаружены в городе Авдеевка в ДНР, следователи приступили к расследованию, сообщил Следственный комитет России. Отмечается, что ведомство установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений. Нужно еще большеГенсек НАТО Йенс Столтенберг посетил в понедельник Киев с необъявленным визитом и провёл там совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским. Он заявил, что страны альянса последнее время не оказывали Украине обещанную военную поддержку в полном объеме, что повлекло "последствия на земле", а впредь Киеву нужно в приоритетном порядке передавать вооружение. Кроме того, Столтенберг заявил, что уже обещанных союзниками Украине систем ПВО и боеприпасов к ним Киеву не хватит, "нужно еще больше". Также генсек альянса поделился, что не ожидает договоренности о членстве Украины на саммите альянса в Вашингтоне этим летом. Для такого решения, по его словам, необходимо согласие не большинства, а всех 32 членов альянса. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде, что НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет делать этого. Он также выразил надежду, что Россия согласится на переговоры по ситуации на Украине "в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН". Совет Европы опубликовал в понедельник документ, согласно которому Украина вновь пересмотрела соблюдение Конвенции по правам человека на фоне введения военного положения. В нем говорится, что конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные некоторыми статьями конституции Украины, могут быть временно ограничены. Речь идет о статьях, гарантирующих неприкосновенность жилья, тайну переписки, невмешательство в личную и семейную жизнь, свободу передвижения, права на свободу мысли и слова. Позднее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Киев обновил перечень возможных ограничений прав человека на Украине, уменьшив этот перечень. Серьезный вызовДанные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации свидетельствуют, что воздушная тревога в понедельник была объявлена в Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. СМИ и руководители местных администраций сообщали о повреждениях в подконтрольной ВСУ части Херсонской области и взрывах в Миргородском районе в Полтавской области. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью медиагруппе Funke поблагодарил Германию, которая, по его словам, приняла более миллиона украинских беженцев, и заявил, что вернуть их оттуда на родину будет "серьезным вызовом". Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на оператора "Зеонбуд" сообщил, что телевещание в Харькове и близлежащих районах восстановлено после разрушения 250-метровой телевышки 23 апреля.
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украина, киев, россия, йенс столтенберг, владимир зеленский, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, НАТО, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 29 апреля: российские войска освободили Семеновку в ДНР

МО: российские войска освободили Семеновку в ДНР

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили населённый пункт Семеновка в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наёмников "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденное село Семеновка в Донецкой Народной Республике
Освобожденное село Семеновка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Семеновка в Донецкой Народной Республике
Также поражение противнику нанесли и другие российские группировки - "Запад", "Юг", "Восток" и "Днепр". Кроме того, были отражены 15 атак и контратак украинских войск. Потери противника составили до 975 солдат.
Помимо этого, Киев лишился трёх танков, гаубиц М198 и М777 производства США, орудия Д-30, двух гаубиц "Мста-Б", а также станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и Анклав-Н".
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 152-мм буксируемая гаубица "МСТА-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм легкая гаубица М102 производства США, а также 100-мм противотанковое орудие МТ-12 "Рапира", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Российские авиация и артиллерия поразили цех сборки беспилотников, а также живую силу и военную технику ВСУ в 110 районах. ПВО сбила 22 украинских дрона, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и управляемую авиабомбу JDAM производства США.

Следы пыток

Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в ночь на понедельник выпустили одну ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка. Позднее они подвергли обстрелу Горловку и Петровский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Захоронения мирных жителей со следами пыток обнаружены в городе Авдеевка в ДНР, следователи приступили к расследованию, сообщил Следственный комитет России. Отмечается, что ведомство установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
24 апреля, 08:00

Нужно еще больше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил в понедельник Киев с необъявленным визитом и провёл там совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским. Он заявил, что страны альянса последнее время не оказывали Украине обещанную военную поддержку в полном объеме, что повлекло "последствия на земле", а впредь Киеву нужно в приоритетном порядке передавать вооружение.
Кроме того, Столтенберг заявил, что уже обещанных союзниками Украине систем ПВО и боеприпасов к ним Киеву не хватит, "нужно еще больше". Также генсек альянса поделился, что не ожидает договоренности о членстве Украины на саммите альянса в Вашингтоне этим летом. Для такого решения, по его словам, необходимо согласие не большинства, а всех 32 членов альянса.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде, что НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет делать этого. Он также выразил надежду, что Россия согласится на переговоры по ситуации на Украине "в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Если без НАТО, то можно: европейцев готовят к войне с Россией
25 апреля, 08:00
Совет Европы опубликовал в понедельник документ, согласно которому Украина вновь пересмотрела соблюдение Конвенции по правам человека на фоне введения военного положения. В нем говорится, что конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные некоторыми статьями конституции Украины, могут быть временно ограничены. Речь идет о статьях, гарантирующих неприкосновенность жилья, тайну переписки, невмешательство в личную и семейную жизнь, свободу передвижения, права на свободу мысли и слова.
Позднее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Киев обновил перечень возможных ограничений прав человека на Украине, уменьшив этот перечень.

Серьезный вызов

Данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации свидетельствуют, что воздушная тревога в понедельник была объявлена в Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
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Запад нашел слабую точку России
23 апреля, 08:00
СМИ и руководители местных администраций сообщали о повреждениях в подконтрольной ВСУ части Херсонской области и взрывах в Миргородском районе в Полтавской области.
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью медиагруппе Funke поблагодарил Германию, которая, по его словам, приняла более миллиона украинских беженцев, и заявил, что вернуть их оттуда на родину будет "серьезным вызовом".
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на оператора "Зеонбуд" сообщил, что телевещание в Харькове и близлежащих районах восстановлено после разрушения 250-метровой телевышки 23 апреля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Сколько времени осталось у Запада
25 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийЭнтони БлинкенНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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