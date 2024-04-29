https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1943024239.html
Российская ПВО сбила 22 украинских беспилотника за сутки
Российская ПВО сбила 22 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 29.04.2024
Российская ПВО сбила 22 украинских беспилотника за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника, снаряд РСЗО "Ураган" и управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:29
2024-04-29T13:29
2024-04-29T13:33
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника, снаряд РСЗО "Ураган" и управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 22 украинских беспилотных летательных аппарата, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и управляемая авиационная бомба JDAM производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 593 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 23609 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15880 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9209 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21387 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила 22 украинских беспилотника за сутки
МО РФ: российская ПВО сбила 22 беспилотника ВСУ и одну авиабомбу JDAM за сутки