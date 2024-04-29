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Киев потерял почти 400 солдат у Красногоровки и Константиновки в ДНР
Киев потерял почти 400 солдат у Красногоровки и Константиновки в ДНР - РИА Новости, 29.04.2024
Киев потерял почти 400 солдат у Красногоровки и Константиновки в ДНР
Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение украинским войскам в районах Красногоровки и Константиновки в ДНР, потери Киева составили до 395... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:11
2024-04-29T13:11
2024-04-29T13:13
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение украинским войскам в районах Красногоровки и Константиновки в ДНР, потери Киева составили до 395 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 395 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США, 122 мм орудие Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия
Киев потерял почти 400 солдат у Красногоровки и Константиновки в ДНР
МО РФ: ВСУ потеряли в ДНР до 395 военных и гаубицу М198 производства США