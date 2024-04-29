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Подразделения группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 29.04.2024
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13:08 29.04.2024 (обновлено: 13:32 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1943020932.html
Подразделения группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ в ЛНР
Подразделения группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 29.04.2024
Подразделения группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ в ЛНР
Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение украинским войскам и отразили три атаки, потери противника составили до 40 солдат, сообщило в... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:08
2024-04-29T13:32
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение украинским войскам и отразили три атаки, потери противника составили до 40 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Отразили три атаки формирований 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики", - добавили в МО РФ.Отмечается, что противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Подразделения группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ в ЛНР

МО РФ: группировка "Запад" отразила 3 атаки ВСУ, противник потерял до 40 военных

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение украинским войскам и отразили три атаки, потери противника составили до 40 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в сводке.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Отразили три атаки формирований 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
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