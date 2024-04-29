https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1943020932.html
Подразделения группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ в ЛНР
Подразделения группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 29.04.2024
Подразделения группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ в ЛНР
Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение украинским войскам и отразили три атаки, потери противника составили до 40 солдат, сообщило в... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:08
2024-04-29T13:08
2024-04-29T13:32
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение украинским войскам и отразили три атаки, потери противника составили до 40 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Отразили три атаки формирований 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики", - добавили в МО РФ.Отмечается, что противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Подразделения группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ в ЛНР
МО РФ: группировка "Запад" отразила 3 атаки ВСУ, противник потерял до 40 военных