https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1943020932.html

Подразделения группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ в ЛНР

Подразделения группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 29.04.2024

Подразделения группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ в ЛНР

Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение украинским войскам и отразили три атаки, потери противника составили до 40 солдат, сообщило в... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T13:08

2024-04-29T13:08

2024-04-29T13:32

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение украинским войскам и отразили три атаки, потери противника составили до 40 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Отразили три атаки формирований 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики", - добавили в МО РФ.Отмечается, что противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность