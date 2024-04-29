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В районе Вербового в Запорожской области уничтожили группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 29.04.2024 (обновлено: 05:42 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1942982910.html
В районе Вербового в Запорожской области уничтожили группу боевиков ВСУ
В районе Вербового в Запорожской области уничтожили группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024
В районе Вербового в Запорожской области уничтожили группу боевиков ВСУ
Штурмовики 42-й гвардейской дивизии минометным огнем уничтожили группу пехоты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области и заняли более... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T05:05
2024-04-29T05:42
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Штурмовики 42-й гвардейской дивизии минометным огнем уничтожили группу пехоты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области и заняли более выгодные позиции, сообщила пресс-служба Минобороны.&quot;Благодаря умелой работе оператора разведывательного дрона гвардейцам удалось вскрыть фортификационные укрепления противника и живую силу. Метким огнем расчета минометной батареи было уничтожено около десяти националистов&quot;, – рассказали в ведомстве.Отмечается, что российские бойцы заняли более выгодные позиции.Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки "Восток" за сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка и Луговское Запорожской области.Потери ВСУ на данном участке фронта составили до 85 военнослужащих, четыре пикапа, а также самоходные артиллерийские установки PzH-2000 производства ФРГ и "Гвоздика". Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов.
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в мире, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия
В районе Вербового в Запорожской области уничтожили группу боевиков ВСУ

ВС России поразили около десяти националистов у Вербового в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Штурмовики 42-й гвардейской дивизии минометным огнем уничтожили группу пехоты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области и заняли более выгодные позиции, сообщила пресс-служба Минобороны.
«

"Благодаря умелой работе оператора разведывательного дрона гвардейцам удалось вскрыть фортификационные укрепления противника и живую силу. Метким огнем расчета минометной батареи было уничтожено около десяти националистов", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что российские бойцы заняли более выгодные позиции.
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки "Восток" за сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка и Луговское Запорожской области.
Потери ВСУ на данном участке фронта составили до 85 военнослужащих, четыре пикапа, а также самоходные артиллерийские установки PzH-2000 производства ФРГ и "Гвоздика". Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов.
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