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В районе Вербового в Запорожской области уничтожили группу боевиков ВСУ
В районе Вербового в Запорожской области уничтожили группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024
В районе Вербового в Запорожской области уничтожили группу боевиков ВСУ
Штурмовики 42-й гвардейской дивизии минометным огнем уничтожили группу пехоты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области и заняли более... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T05:05
2024-04-29T05:05
2024-04-29T05:42
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Штурмовики 42-й гвардейской дивизии минометным огнем уничтожили группу пехоты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области и заняли более выгодные позиции, сообщила пресс-служба Минобороны."Благодаря умелой работе оператора разведывательного дрона гвардейцам удалось вскрыть фортификационные укрепления противника и живую силу. Метким огнем расчета минометной батареи было уничтожено около десяти националистов", – рассказали в ведомстве.Отмечается, что российские бойцы заняли более выгодные позиции.Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки "Восток" за сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка и Луговское Запорожской области.Потери ВСУ на данном участке фронта составили до 85 военнослужащих, четыре пикапа, а также самоходные артиллерийские установки PzH-2000 производства ФРГ и "Гвоздика". Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов.
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в мире, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия
В районе Вербового в Запорожской области уничтожили группу боевиков ВСУ
ВС России поразили около десяти националистов у Вербового в Запорожской области