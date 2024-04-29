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Слуцкий прокомментировал заявку Киева на приостановление положений ЕКПЧ - РИА Новости, 29.04.2024
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15:27 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/slutskiy-1943039830.html
Слуцкий прокомментировал заявку Киева на приостановление положений ЕКПЧ
Слуцкий прокомментировал заявку Киева на приостановление положений ЕКПЧ - РИА Новости, 29.04.2024
Слуцкий прокомментировал заявку Киева на приостановление положений ЕКПЧ
Утверждение заявки Киева на приостановление ряда положений Европейской конвенции о правах и свободах человека (ЕКПЧ) станет очередным тестом для Совета Европы... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:27
2024-04-29T15:27
в мире
киев
украина
леонид слуцкий (политик)
совет европы
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Утверждение заявки Киева на приостановление ряда положений Европейской конвенции о правах и свободах человека (ЕКПЧ) станет очередным тестом для Совета Европы на двойные стандарты и соответствие демократическим ценностям, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции о правах и свободах человека в связи с военным положением. "Утверждение заявки Киева на приостановление ряда положений ЕКПЧ станет очередным тестом для Совета Европы на двойные стандарты и соответствие демократическим ценностям" - сказал Слуцкий. Депутат указал, что, по сути, Зеленский, отобрав у сограждан выборы, теперь лишает их базовых прав и свобод человека - права частной собственности, права на неприкосновенность жилища, права на свободу передвижения, права свободу мысли и слова. "По сути, он предлагает Совету Европу одобрить собственную диктатуру, прикрываясь "военным положением", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20240429/prava-1943030968.html
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в мире, киев, украина, леонид слуцкий (политик), совет европы
В мире, Киев, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Совет Европы
Слуцкий прокомментировал заявку Киева на приостановление положений ЕКПЧ

Слуцкий: решение Киева по ЕКПЧ станет тестом для СЕ на двойные стандарты

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Утверждение заявки Киева на приостановление ряда положений Европейской конвенции о правах и свободах человека (ЕКПЧ) станет очередным тестом для Совета Европы на двойные стандарты и соответствие демократическим ценностям, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции о правах и свободах человека в связи с военным положением.
"Утверждение заявки Киева на приостановление ряда положений ЕКПЧ станет очередным тестом для Совета Европы на двойные стандарты и соответствие демократическим ценностям" - сказал Слуцкий.
Депутат указал, что, по сути, Зеленский, отобрав у сограждан выборы, теперь лишает их базовых прав и свобод человека - права частной собственности, права на неприкосновенность жилища, права на свободу передвижения, права свободу мысли и слова. "По сути, он предлагает Совету Европу одобрить собственную диктатуру, прикрываясь "военным положением", - заключил Слуцкий.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
"Сложные условия". В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека
14:22
 
В миреКиевУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)Совет Европы
 
 
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