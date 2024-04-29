https://ria.ru/20240429/slutskiy-1943039830.html

Слуцкий прокомментировал заявку Киева на приостановление положений ЕКПЧ

Слуцкий прокомментировал заявку Киева на приостановление положений ЕКПЧ - РИА Новости, 29.04.2024

Слуцкий прокомментировал заявку Киева на приостановление положений ЕКПЧ

Утверждение заявки Киева на приостановление ряда положений Европейской конвенции о правах и свободах человека (ЕКПЧ) станет очередным тестом для Совета Европы... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T15:27

2024-04-29T15:27

2024-04-29T15:27

в мире

киев

украина

леонид слуцкий (политик)

совет европы

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Утверждение заявки Киева на приостановление ряда положений Европейской конвенции о правах и свободах человека (ЕКПЧ) станет очередным тестом для Совета Европы на двойные стандарты и соответствие демократическим ценностям, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции о правах и свободах человека в связи с военным положением. "Утверждение заявки Киева на приостановление ряда положений ЕКПЧ станет очередным тестом для Совета Европы на двойные стандарты и соответствие демократическим ценностям" - сказал Слуцкий. Депутат указал, что, по сути, Зеленский, отобрав у сограждан выборы, теперь лишает их базовых прав и свобод человека - права частной собственности, права на неприкосновенность жилища, права на свободу передвижения, права свободу мысли и слова. "По сути, он предлагает Совету Европу одобрить собственную диктатуру, прикрываясь "военным положением", - заключил Слуцкий.

https://ria.ru/20240429/prava-1943030968.html

киев

украина

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в мире, киев, украина, леонид слуцкий (политик), совет европы