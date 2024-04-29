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В Курганской области окажут помощь семьям погибших в КЧР полицейских - РИА Новости, 29.04.2024
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13:37 29.04.2024 (обновлено: 13:57 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/shumkov-1943025057.html
В Курганской области окажут помощь семьям погибших в КЧР полицейских
В Курганской области окажут помощь семьям погибших в КЧР полицейских - РИА Новости, 29.04.2024
В Курганской области окажут помощь семьям погибших в КЧР полицейских
Необходимая помощь будет оказана семьям двух сотрудников УМВД по Курганской области, погибших в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил в понедельник глава Курганской РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:37
2024-04-29T13:57
происшествия
курганская область
россия
вадим шумков
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Необходимая помощь будет оказана семьям двух сотрудников УМВД по Курганской области, погибших в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил в понедельник глава Курганской области Вадим Шумков. Ранее в МВД по республике сообщили, что вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. Следственное управление следственного комитета по региону возбудило уголовное дело. В ведомстве добавили, что убитые боевики опознаны как подозреваемые в нападении на полицейских 22 апреля. "Переговорили с начальником УМВД России по Курганской области Дмитрием Свиновым. Попросил передать семьям погибших в КЧР парней наши соболезнования и слова поддержки. Правительством региона будет оказана любая необходимая помощь УМВД и семьям погибших по всем вопросам", - написал Шумков в своем Telegram-канале. По данным правительства региона, погибли заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России "Щучанский" подполковник внутренней службы Антон Валиков и полицейский (водитель) группы по обслуживанию (следственно-оперативной группы) дежурной части отдела полиции 1 УМВД России по Кургану старшина полиции Андрей Артамонов.
https://ria.ru/20240429/napadenie-1943000429.html
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происшествия, курганская область, россия, вадим шумков, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Курганская область, Россия, Вадим Шумков, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В Курганской области окажут помощь семьям погибших в КЧР полицейских

Власти Курганской области окажут помощь семьям погибших в КЧР полицейских

© Фото : СУ СК России по КЧРНа месте нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии
На месте нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : СУ СК России по КЧР
На месте нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Необходимая помощь будет оказана семьям двух сотрудников УМВД по Курганской области, погибших в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил в понедельник глава Курганской области Вадим Шумков.
Ранее в МВД по республике сообщили, что вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. Следственное управление следственного комитета по региону возбудило уголовное дело. В ведомстве добавили, что убитые боевики опознаны как подозреваемые в нападении на полицейских 22 апреля.
Место нападения на сотрудников ДПС в Карачаево-Черкесии. Кадр видео
МВД выразило соболезнования семьям погибших при нападении в КЧР
09:51
"Переговорили с начальником УМВД России по Курганской области Дмитрием Свиновым. Попросил передать семьям погибших в КЧР парней наши соболезнования и слова поддержки. Правительством региона будет оказана любая необходимая помощь УМВД и семьям погибших по всем вопросам", - написал Шумков в своем Telegram-канале.
По данным правительства региона, погибли заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России "Щучанский" подполковник внутренней службы Антон Валиков и полицейский (водитель) группы по обслуживанию (следственно-оперативной группы) дежурной части отдела полиции 1 УМВД России по Кургану старшина полиции Андрей Артамонов.
На месте нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В КЧР раскрыли подробности нападения на наряд ДПС
08:27
 
ПроисшествияКурганская областьРоссияВадим ШумковКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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