Слова Шольца о России обескуражили пользователей Сети
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост канцлера Германии Олафа Шольца о том, что действия Россия "вынуждают укреплять европейскую опору НАТО".
"Третья мировая война уже на подходе…" — написал один из комментаторов.
"Третья мировая война уже на подходе…" — написал один из комментаторов.
"Россия не нападала на Европу. Россия также не нападала ни на одного члена НАТО. С другой стороны, НАТО практически граничит с Россией из-за своего планомерного расширения на восток", — отметил другой.
"Вот марионетка, не имеющая собственного мнения. Каково это - войти в учебники немецкой истории как пример позора?" — поддержал третий.
"Поджигатели войны", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Мир - это единственный наш интерес. Не забывайте, что вы поклялись защищать нас", — заключили читатели.
"Поджигатели войны", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Мир - это единственный наш интерес. Не забывайте, что вы поклялись защищать нас", — заключили читатели.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.