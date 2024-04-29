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Слова Шольца о России обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 29.04.2024
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11:59 29.04.2024 (обновлено: 15:25 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/sholts-1943013961.html
Слова Шольца о России обескуражили пользователей Сети
Слова Шольца о России обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 29.04.2024
Слова Шольца о России обескуражили пользователей Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали пост канцлера Германии Олафа Шольца о том, что действия Россия "вынуждают укреплять европейскую опору НАТО". "Третья... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T11:59
2024-04-29T15:25
в мире
олаф шольц
россия
германия
владимир путин
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост канцлера Германии Олафа Шольца о том, что действия Россия "вынуждают укреплять европейскую опору НАТО". "Третья мировая война уже на подходе…" — написал один из комментаторов."Россия не нападала на Европу. Россия также не нападала ни на одного члена НАТО. С другой стороны, НАТО практически граничит с Россией из-за своего планомерного расширения на восток", — отметил другой. "Вот марионетка, не имеющая собственного мнения. Каково это - войти в учебники немецкой истории как пример позора?" — поддержал третий. "Поджигатели войны", — поделился мнением еще один из пользователей. "Мир - это единственный наш интерес. Не забывайте, что вы поклялись защищать нас", — заключили читатели.Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20240429/rossiya-1943010148.html
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943000310.html
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в мире, олаф шольц, россия, германия, владимир путин, европа
В мире, Олаф Шольц, Россия, Германия, Владимир Путин, Европа

Слова Шольца о России обескуражили пользователей Сети

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост канцлера Германии Олафа Шольца о том, что действия Россия "вынуждают укреплять европейскую опору НАТО".

"Третья мировая война уже на подходе…" — написал один из комментаторов.
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"Россия не нападала на Европу. Россия также не нападала ни на одного члена НАТО. С другой стороны, НАТО практически граничит с Россией из-за своего планомерного расширения на восток", — отметил другой.
"Вот марионетка, не имеющая собственного мнения. Каково это - войти в учебники немецкой истории как пример позора?" — поддержал третий.

"Поджигатели войны", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Мир - это единственный наш интерес. Не забывайте, что вы поклялись защищать нас", — заключили читатели.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
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В миреОлаф ШольцРоссияГерманияВладимир ПутинЕвропа
 
 
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