https://ria.ru/20240429/sholts-1943013961.html

Слова Шольца о России обескуражили пользователей Сети

Слова Шольца о России обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 29.04.2024

Слова Шольца о России обескуражили пользователей Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали пост канцлера Германии Олафа Шольца о том, что действия Россия "вынуждают укреплять европейскую опору НАТО". "Третья... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T11:59

2024-04-29T11:59

2024-04-29T15:25

в мире

олаф шольц

россия

германия

владимир путин

европа

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост канцлера Германии Олафа Шольца о том, что действия Россия "вынуждают укреплять европейскую опору НАТО". "Третья мировая война уже на подходе…" — написал один из комментаторов."Россия не нападала на Европу. Россия также не нападала ни на одного члена НАТО. С другой стороны, НАТО практически граничит с Россией из-за своего планомерного расширения на восток", — отметил другой. "Вот марионетка, не имеющая собственного мнения. Каково это - войти в учебники немецкой истории как пример позора?" — поддержал третий. "Поджигатели войны", — поделился мнением еще один из пользователей. "Мир - это единственный наш интерес. Не забывайте, что вы поклялись защищать нас", — заключили читатели.Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20240429/rossiya-1943010148.html

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943000310.html

россия

германия

европа

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в мире, олаф шольц, россия, германия, владимир путин, европа