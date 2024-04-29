https://ria.ru/20240429/rebenok-1943062249.html

В Великом Новгороде младенца нашли мертвым в квартире

В Великом Новгороде младенца нашли мертвым в квартире - РИА Новости, 29.04.2024

В Великом Новгороде младенца нашли мертвым в квартире

Мертвый четырехмесячный ребенок обнаружен в квартире в Великом Новгороде, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T18:12

2024-04-29T18:12

2024-04-29T18:12

происшествия

великий новгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 апр — РИА Новости. Мертвый четырехмесячный ребенок обнаружен в квартире в Великом Новгороде, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Предварительно установлено, что сегодня, 29 апреля 2024 года, по месту жительства в Великом Новгороде мать 2006 года рождения обнаружила своего 4-месячного мальчика без признаков жизни", - говорится в сообщении. Уточняется, что выясняются все обстоятельства гибели ребенка.

https://ria.ru/20240317/devochka-1933833117.html

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, великий новгород