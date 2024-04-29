https://ria.ru/20240429/rebenok-1943062249.html
В Великом Новгороде младенца нашли мертвым в квартире
В Великом Новгороде младенца нашли мертвым в квартире - РИА Новости, 29.04.2024
В Великом Новгороде младенца нашли мертвым в квартире
Мертвый четырехмесячный ребенок обнаружен в квартире в Великом Новгороде, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T18:12
2024-04-29T18:12
2024-04-29T18:12
происшествия
великий новгород
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 апр — РИА Новости. Мертвый четырехмесячный ребенок обнаружен в квартире в Великом Новгороде, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Предварительно установлено, что сегодня, 29 апреля 2024 года, по месту жительства в Великом Новгороде мать 2006 года рождения обнаружила своего 4-месячного мальчика без признаков жизни", - говорится в сообщении. Уточняется, что выясняются все обстоятельства гибели ребенка.
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происшествия, великий новгород
Происшествия, Великий Новгород
В Великом Новгороде младенца нашли мертвым в квартире
В Великом Новгороде в квартире нашли мертвого четырехмесячного ребенка