На трассе Тюмень-Омск сделают три "окна" для пропуска транспорта
На трассе Тюмень-Омск будет три перерыва для пропуска транспорта из-за пробок
© ГИБДД Тюменской областиСкопление автомобилей на подъездах к участку федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области
Скопление автомобилей на подъездах к участку федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Многокилометровые пробки образовались на федеральной трассе Тюмень–Омск у села Абатское, где из-за строительства насыпей ввели реверсивное движение, чтобы их сократить, дорожники будут делать три технологических перерыва, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Появятся так называемые "окна", когда дорожные службы будут прекращать работы на федеральной трассе: с 12.00 до 13.00, с 19.00 до 20.00, с 4.00 до 7.00. Полчаса инспекторы ГИБДД будут пропускать автомобили сначала в одну сторону, потом полчаса в другую. В остальное время из-за маневров дорожной техники на трассе возможна полная остановка движения", – пояснил Моор разработанную совместно с "Уралуправтодором" и ГИБДД схему ритмичного реверсивного движения.
Ранее сообщалось, что на трассе Тюмень-Омск вблизи села Абатское проводятся работы по укреплению откосов дороги и насыпи, которая защищает ее от паводка на реке Ишим. Из-за реверсивного движения на утро понедельника там образовалась пробка, преимущественно из большегрузов, которая, по информации ГИБДД, суммарно достигала 60 километров с обеих сторон.
В селе Абатское с субботы из-за угрозы затопления и подтопления улиц проводится экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.