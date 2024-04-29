https://ria.ru/20240429/probki-1943075880.html

На трассе Тюмень-Омск сделают три "окна" для пропуска транспорта

На трассе Тюмень-Омск сделают три "окна" для пропуска транспорта - РИА Новости, 29.04.2024

На трассе Тюмень-Омск сделают три "окна" для пропуска транспорта

Многокилометровые пробки образовались на федеральной трассе Тюмень–Омск у села Абатское, где из-за строительства насыпей ввели реверсивное движение, чтобы их... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T20:30

2024-04-29T20:30

2024-04-29T20:31

происшествия

тюменская область

ишим (река)

александр моор

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Многокилометровые пробки образовались на федеральной трассе Тюмень–Омск у села Абатское, где из-за строительства насыпей ввели реверсивное движение, чтобы их сократить, дорожники будут делать три технологических перерыва, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. "Появятся так называемые "окна", когда дорожные службы будут прекращать работы на федеральной трассе: с 12.00 до 13.00, с 19.00 до 20.00, с 4.00 до 7.00. Полчаса инспекторы ГИБДД будут пропускать автомобили сначала в одну сторону, потом полчаса в другую. В остальное время из-за маневров дорожной техники на трассе возможна полная остановка движения", – пояснил Моор разработанную совместно с "Уралуправтодором" и ГИБДД схему ритмичного реверсивного движения. Ранее сообщалось, что на трассе Тюмень-Омск вблизи села Абатское проводятся работы по укреплению откосов дороги и насыпи, которая защищает ее от паводка на реке Ишим. Из-за реверсивного движения на утро понедельника там образовалась пробка, преимущественно из большегрузов, которая, по информации ГИБДД, суммарно достигала 60 километров с обеих сторон. В селе Абатское с субботы из-за угрозы затопления и подтопления улиц проводится экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.

https://ria.ru/20240429/pavodki-1943065505.html

https://ria.ru/20240429/vasilev-1943045317.html

тюменская область

ишим (река)

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происшествия, тюменская область, ишим (река), александр моор, наводнения в россии — 2024