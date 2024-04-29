https://ria.ru/20240429/pridnestrove-1943075446.html

МИД Приднестровья опроверг сообщения об ограничениях при въезде

МИД Приднестровья опроверг сообщения об ограничениях при въезде - РИА Новости, 29.04.2024

МИД Приднестровья опроверг сообщения об ограничениях при въезде

МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) опроверг появившееся в социальных сетях сообщение о якобы введении дополнительных ограничениях при... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T20:23

2024-04-29T20:23

2024-04-29T20:23

в мире

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) опроверг появившееся в социальных сетях сообщение о якобы введении дополнительных ограничениях при въезде на территорию ПМР. "Обращаем внимание, что распространенный на социальных платформах скриншот заявления МИД ПМР о якобы установлении дополнительных ограничительных мер по пересечению территории Приднестровья является фейком", - говорится в сообщении МИД.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

приднестровская молдавская республика

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в мире, приднестровская молдавская республика