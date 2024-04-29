https://ria.ru/20240429/predlozhenie-1943031810.html

ХАМАС получило щедрое предложение для достижения перемирия, заявил Блинкен

ХАМАС получило щедрое предложение для достижения перемирия, заявил Блинкен - РИА Новости, 29.04.2024

ХАМАС получило щедрое предложение для достижения перемирия, заявил Блинкен

Палестинскому движению ХАМАС направили щедрое предложение для достижения перемирия в секторе Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью на полях... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T14:30

2024-04-29T14:30

2024-04-29T16:07

в мире

израиль

сша

саудовская аравия

энтони блинкен

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 29 апр — РИА Новости. Палестинскому движению ХАМАС направили щедрое предложение для достижения перемирия в секторе Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью на полях Всемирного экономического форума в Эр-Рияде. "ХАМАС получило очень щедрое предложение и должно ответить на него как можно быстрее", — сказал он. По словам госсекретаря, сейчас предпринимаются исключительные усилия для скорейшего прекращения огня в секторе Газа. При этом Израиль, отметил Блинкен, пока не представил США план по защите гражданского населения в случае начала операции в Рафахе на юге сектора Газа, где находятся около полутора миллионов палестинских беженцев. Госсекретарь прокомментировал также акции протеста в американских университетах на фоне ближневосточного конфликта. Он признался, что понимает чувства протестующих, которых глубоко трогает палестинская проблема и жертвы среди мирного населения, но подчеркнул, что всего этого не было бы, "если бы ХАМАС сразу согласился отпустить заложников, сдаться и разоружиться". Блинкен приехал в Саудовскую Аравию в рамках ближневосточного турне, уже седьмого с начала войны между Израилем и ХАМАС. После переговоров с министрами иностранных дел стран Персидского залива госсекретарь США направится в Иорданию и Израиль. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а ЦАХАЛ готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.По последним данным Минздрава Газы, число жертв в секторе превысило 34 тысячи, пострадали более 77 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Как заявлял Тель-Авив, 112 заложников удалось освободить, 33 считаются погибшими, их тела остаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.

https://ria.ru/20240428/khamas-1942875036.html

https://ria.ru/20240421/gaza-1941320231.html

https://ria.ru/20240421/khamas-1941318165.html

израиль

сша

саудовская аравия

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в мире, израиль, сша, саудовская аравия, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году