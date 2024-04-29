https://ria.ru/20240429/pozhar-1943031519.html
В садовых товариществах в Братске сгорели 16 домов
В садовых товариществах в Братске сгорели 16 домов - РИА Новости, 29.04.2024
В садовых товариществах в Братске сгорели 16 домов
Шестнадцать домов сгорели в двух садовых товариществах в Братске из-за замыкания проводов на электролинии, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:28
2024-04-29T14:28
2024-04-29T14:33
происшествия
братск
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 29 апр - РИА Новости. Шестнадцать домов сгорели в двух садовых товариществах в Братске из-за замыкания проводов на электролинии, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области. В городе Братске в СНТ "Верховина" по повышенному рангу работают пожарные подразделения. Здесь утром в понедельник загорелись садовые дома и хозяйственные постройки. "Огнем повреждены или уничтожены 10 садовых домов, шесть хозпостроек. Площадь пожара составила 330 квадратных метра. Выгорел сухостой на площади 10 гектаров", - говорится в сообщении. Открытое горение в СНТ ликвидировали в 15.30 (10.30 мск). По предварительной версии, пожар стал следствием обрыва проводов и аварийного режима работы электросетей. По данным МЧС, в соседнем садоводстве "Черёмушки" в полдень также возник пожар из-за замыкания проводов на электролинии. В течение часа он был локализован на площади 150 квадратных метров. "Огонь уничтожил шесть садовых домов, восемь хозяйственных построек. Погибших, пострадавших нет", - уточнили в управлении.
https://ria.ru/20240126/pozhar-1923551060.html
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происшествия, братск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Братск, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В садовых товариществах в Братске сгорели 16 домов
В садовых товариществах в Братске 16 домов сгорели из-за замыкания проводов
ИРКУТСК, 29 апр - РИА Новости.
Шестнадцать домов сгорели в двух садовых товариществах в Братске из-за замыкания проводов на электролинии, сообщает главное управление
МЧС по Иркутской области.
В городе Братске в СНТ "Верховина" по повышенному рангу работают пожарные подразделения. Здесь утром в понедельник загорелись садовые дома и хозяйственные постройки.
"Огнем повреждены или уничтожены 10 садовых домов, шесть хозпостроек. Площадь пожара составила 330 квадратных метра. Выгорел сухостой на площади 10 гектаров", - говорится в сообщении.
Открытое горение в СНТ ликвидировали в 15.30 (10.30 мск). По предварительной версии, пожар стал следствием обрыва проводов и аварийного режима работы электросетей.
По данным МЧС, в соседнем садоводстве "Черёмушки" в полдень также возник пожар из-за замыкания проводов на электролинии. В течение часа он был локализован на площади 150 квадратных метров.
"Огонь уничтожил шесть садовых домов, восемь хозяйственных построек. Погибших, пострадавших нет", - уточнили в управлении.