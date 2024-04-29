https://ria.ru/20240429/pozhar-1943031519.html

В садовых товариществах в Братске сгорели 16 домов

В садовых товариществах в Братске сгорели 16 домов - РИА Новости, 29.04.2024

В садовых товариществах в Братске сгорели 16 домов

Шестнадцать домов сгорели в двух садовых товариществах в Братске из-за замыкания проводов на электролинии, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T14:28

2024-04-29T14:28

2024-04-29T14:33

происшествия

братск

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943032052_18:49:1136:678_1920x0_80_0_0_12ad92f3a7ca42e48dad064baa0c4a2b.jpg

ИРКУТСК, 29 апр - РИА Новости. Шестнадцать домов сгорели в двух садовых товариществах в Братске из-за замыкания проводов на электролинии, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области. В городе Братске в СНТ "Верховина" по повышенному рангу работают пожарные подразделения. Здесь утром в понедельник загорелись садовые дома и хозяйственные постройки. "Огнем повреждены или уничтожены 10 садовых домов, шесть хозпостроек. Площадь пожара составила 330 квадратных метра. Выгорел сухостой на площади 10 гектаров", - говорится в сообщении. Открытое горение в СНТ ликвидировали в 15.30 (10.30 мск). По предварительной версии, пожар стал следствием обрыва проводов и аварийного режима работы электросетей. По данным МЧС, в соседнем садоводстве "Черёмушки" в полдень также возник пожар из-за замыкания проводов на электролинии. В течение часа он был локализован на площади 150 квадратных метров. "Огонь уничтожил шесть садовых домов, восемь хозяйственных построек. Погибших, пострадавших нет", - уточнили в управлении.

https://ria.ru/20240126/pozhar-1923551060.html

https://ria.ru/20240321/pozhar-1934817206.html

братск

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, братск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)