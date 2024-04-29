https://ria.ru/20240429/postavki-1943079114.html

ФРГ передала Украине еще десять БМП Marder и снаряды для танка Leopard 2

ФРГ передала Украине еще десять БМП Marder и снаряды для танка Leopard 2 - РИА Новости, 29.04.2024

ФРГ передала Украине еще десять БМП Marder и снаряды для танка Leopard 2

Германия передала очередной пакет военной помощи Украине, в который в числе прочего входят 10 БМП Marder с боеприпасами к ним, а также снаряды для танков... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T21:06

2024-04-29T21:06

2024-04-29T21:42

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Германия передала очередной пакет военной помощи Украине, в который в числе прочего входят 10 БМП Marder с боеприпасами к ним, а также снаряды для танков Leopard 2, следует из обновленного списка переданных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ.Помимо этого, новый пакет помощи включает в себя систему ПВО Skynex, ракеты для уже переданных систем ПВО IRIS-T SLM, а также около 30 тысяч боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.Украина также получила 7,5 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.Кроме того, в новый пакет вошли один радар для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, один мостоукладчик Biber с запасными частями, один инженерный танк Dachs и девять минных тралов.Киев также получил в распоряжение пять бортовых противоракетных систем AMPS для вертолетов, 60 подвесных лодочных моторов, 600 светодиодных светильников, шесть большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh, 18 тысяч боеприпасов калибра 40 миллиметров, 3 тысячи ручных противотанковых гранатометов RGW 90 и неизвестное количеств 120-миллиметровых боеприпасов для минометов.Дополнительно Германия передала Украине около 2 тысяч маскировочных сетей, 2 тысячи пончо и 100 тысяч наборов для оказания первой помощи.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html

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в мире, германия, украина, берлин (город)