Рейтинг@Mail.ru
Китай выразил беспокойство из-за планов Японии по экспорту полупроводников - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/poluprovodniki-1942989153.html
Китай выразил беспокойство из-за планов Японии по экспорту полупроводников
Китай выразил беспокойство из-за планов Японии по экспорту полупроводников - РИА Новости, 29.04.2024
Китай выразил беспокойство из-за планов Японии по экспорту полупроводников
Пекин выражает серьезную озабоченность планами Японии по экспортному контролю в сфере полупроводников, говорится в заявлении министерства коммерции Китая. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T07:42
2024-04-29T07:42
китай
япония
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150632/72/1506327203_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_1540f38c2fc4ef04641aa826601f8459.jpg
ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Пекин выражает серьезную озабоченность планами Японии по экспортному контролю в сфере полупроводников, говорится в заявлении министерства коммерции Китая. "Мы заметили, что правительство Японии объявило о планах ввести контроль над экспортом полупроводников и других связанных (с полупроводниками) товаров, Китай выражает серьезную озабоченность", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства в понедельник. В министерстве заявили, что "соответствующие меры, предложенные Японией, серьезно повлияют на нормальный торговый обмен между китайскими и японскими компаниями, нанесут вред всем сторонам, а также нанесут ущерб стабильности глобальной цепочки поставок". Минкоммерции КНР отметило, что полупроводниковая отрасль является высоко глобализированной отраслью, а также призвало Японию оперативно исправить неправильную практику и совместно поддерживать стабильность глобальных промышленных и цепочек поставок. "Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов компаний", - подчеркивается в тексте заявления. В марте агентство Блумберг передавало, что власти США давят на Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию, чтобы усилить ограничения доступа Китая к полупроводниковым технологиям. В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.
https://ria.ru/20231208/nauka-1914361850.html
https://ria.ru/20231128/protsessor-1912270865.html
https://ria.ru/20240204/ucheniya-1925335404.html
китай
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150632/72/1506327203_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_5b7d9f82671933ba4afe9da860331eb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, япония, сша
Китай, Япония, США
Китай выразил беспокойство из-за планов Японии по экспорту полупроводников

КНР выразила беспокойство из-за планов Японии ужесточить экспорт полупроводников

© Fotolia / altmisМикропроцессор
Микропроцессор - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Fotolia / altmis
Микропроцессор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Пекин выражает серьезную озабоченность планами Японии по экспортному контролю в сфере полупроводников, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
"Мы заметили, что правительство Японии объявило о планах ввести контроль над экспортом полупроводников и других связанных (с полупроводниками) товаров, Китай выражает серьезную озабоченность", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства в понедельник.
Кристалл галлия - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Российские ученые впервые обнаружили новый эффект в полупроводниках
8 декабря 2023, 09:00
В министерстве заявили, что "соответствующие меры, предложенные Японией, серьезно повлияют на нормальный торговый обмен между китайскими и японскими компаниями, нанесут вред всем сторонам, а также нанесут ущерб стабильности глобальной цепочки поставок".
Минкоммерции КНР отметило, что полупроводниковая отрасль является высоко глобализированной отраслью, а также призвало Японию оперативно исправить неправильную практику и совместно поддерживать стабильность глобальных промышленных и цепочек поставок.
"Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов компаний", - подчеркивается в тексте заявления.
Процессор Loongson 3A6000 - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В Китае представили процессор нового поколения Loongson 3A6000
28 ноября 2023, 07:23
В марте агентство Блумберг передавало, что власти США давят на Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию, чтобы усилить ограничения доступа Китая к полупроводниковым технологиям.
В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
СМИ: Китай впервые обозначили гипотетическим врагом на учениях США и Японии
4 февраля, 16:10
 
КитайЯпонияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала