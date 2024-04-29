https://ria.ru/20240429/poluprovodniki-1942989153.html

Китай выразил беспокойство из-за планов Японии по экспорту полупроводников

Китай выразил беспокойство из-за планов Японии по экспорту полупроводников - РИА Новости, 29.04.2024

Китай выразил беспокойство из-за планов Японии по экспорту полупроводников

Пекин выражает серьезную озабоченность планами Японии по экспортному контролю в сфере полупроводников, говорится в заявлении министерства коммерции Китая. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T07:42

2024-04-29T07:42

2024-04-29T07:42

китай

япония

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150632/72/1506327203_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_1540f38c2fc4ef04641aa826601f8459.jpg

ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Пекин выражает серьезную озабоченность планами Японии по экспортному контролю в сфере полупроводников, говорится в заявлении министерства коммерции Китая. "Мы заметили, что правительство Японии объявило о планах ввести контроль над экспортом полупроводников и других связанных (с полупроводниками) товаров, Китай выражает серьезную озабоченность", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства в понедельник. В министерстве заявили, что "соответствующие меры, предложенные Японией, серьезно повлияют на нормальный торговый обмен между китайскими и японскими компаниями, нанесут вред всем сторонам, а также нанесут ущерб стабильности глобальной цепочки поставок". Минкоммерции КНР отметило, что полупроводниковая отрасль является высоко глобализированной отраслью, а также призвало Японию оперативно исправить неправильную практику и совместно поддерживать стабильность глобальных промышленных и цепочек поставок. "Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов компаний", - подчеркивается в тексте заявления. В марте агентство Блумберг передавало, что власти США давят на Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию, чтобы усилить ограничения доступа Китая к полупроводниковым технологиям. В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.

https://ria.ru/20231208/nauka-1914361850.html

https://ria.ru/20231128/protsessor-1912270865.html

https://ria.ru/20240204/ucheniya-1925335404.html

китай

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, япония, сша