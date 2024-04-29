https://ria.ru/20240429/pogoda-1942993588.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 29.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Небольшая облачность, без осадков и около плюс 20 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T08:38
2024-04-29T08:38
2024-04-29T08:38
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и около плюс 20 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погоду в столице будет формировать центральная часть антициклона. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Днем в столице около плюс 20 градусов, в Подмосковье от 16 до 22 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что ветер в столице будет дуть северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит слабо расти, барометры покажут 761 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидается небольшая облачность и около 20 градусов тепла