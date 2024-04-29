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В Курганской области снизилось количество подтопленных жилых и дачных домов - РИА Новости, 29.04.2024
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07:44 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/podtoplenie-1942989462.html
В Курганской области снизилось количество подтопленных жилых и дачных домов
В Курганской области снизилось количество подтопленных жилых и дачных домов - РИА Новости, 29.04.2024
В Курганской области снизилось количество подтопленных жилых и дачных домов
В Курганской области на 29 апреля остаются подтопленными более 1,1 тысячи жилых и более 6,7 тысячи дачных домов, а также 6 низководных мостов и 11 участков... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T07:44
2024-04-29T07:44
происшествия
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курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. В Курганской области на 29 апреля остаются подтопленными более 1,1 тысячи жилых и более 6,7 тысячи дачных домов, а также 6 низководных мостов и 11 участков автодорог, сообщил в понедельник пресс-центр ГУМЧС России по региону. По состоянию на 28 апреля, оставались подтопленными в семи муниципальных образованиях в 27 населенных пунктах 2102 жилых и 6849 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. "По состоянию на 29 апреля, остаются затопленными в 7 муниципальных образованиях в 26 населенных пунктах 1147 жилых домов, 6773 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За сутки освободились от воды в 4 муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Кетовский муниципальные округа, Курган) в 12 населенных пунктах (Ялым, Межборное Притобольного МО, Иковское Белозерский МО, Темляково, Лаптева, Шкодинское, Лесниково, Костоусово, Галкино-2, Борки, Кетово Кетовский муницпальный округ, Курган) 955 жилых домов, 76 дачных домов и 735 приусадебных участков, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240429/ishim-1942987470.html
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происшествия, курган, курганская область, россия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Курганская область, Россия, Наводнения в России — 2024
В Курганской области снизилось количество подтопленных жилых и дачных домов

МЧС по Курганской области: на 29 апреля подтоплено более 1,1 тысячи жилых домов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖилые дома, затопленные в результате паводка, в Курганской области
Жилые дома, затопленные в результате паводка, в Курганской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Жилые дома, затопленные в результате паводка, в Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. В Курганской области на 29 апреля остаются подтопленными более 1,1 тысячи жилых и более 6,7 тысячи дачных домов, а также 6 низководных мостов и 11 участков автодорог, сообщил в понедельник пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По состоянию на 28 апреля, оставались подтопленными в семи муниципальных образованиях в 27 населенных пунктах 2102 жилых и 6849 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.
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"По состоянию на 29 апреля, остаются затопленными в 7 муниципальных образованиях в 26 населенных пунктах 1147 жилых домов, 6773 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
За сутки освободились от воды в 4 муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Кетовский муниципальные округа, Курган) в 12 населенных пунктах (Ялым, Межборное Притобольного МО, Иковское Белозерский МО, Темляково, Лаптева, Шкодинское, Лесниково, Костоусово, Галкино-2, Борки, Кетово Кетовский муницпальный округ, Курган) 955 жилых домов, 76 дачных домов и 735 приусадебных участков, уточняется в сообщении.
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ПроисшествияКурганКурганская областьРоссияНаводнения в России — 2024
 
 
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