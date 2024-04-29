https://ria.ru/20240429/podpolschik-1942974344.html

Подполье сообщило об ударе в районе железнодорожного узла под Харьковом

Подполье сообщило об ударе в районе железнодорожного узла под Харьковом - РИА Новости, 29.04.2024

Подполье сообщило об ударе в районе железнодорожного узла под Харьковом

Вооруженные силы России нанесли удар по поселку городского типа Боровая Харьковской области, где находится крупный железнодорожный узел и распределяют технику,... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T00:24

2024-04-29T00:24

2024-04-29T10:05

харьковская область

россия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по поселку городского типа Боровая Харьковской области, где находится крупный железнодорожный узел и распределяют технику, боеприпасы и личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В 22:30 нанесли удар по пгт Боровая Харьковской области, там находится железнодорожный узел, где происходит распределение военнослужащих, техники и боекомплекта по ЛБС Харьковского направления", — сказал собеседник агентства.Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240412/podpole-1939505910.html

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харьковская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины