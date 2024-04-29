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Подполье сообщило об ударе в районе железнодорожного узла под Харьковом - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:24 29.04.2024 (обновлено: 10:05 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/podpolschik-1942974344.html
Подполье сообщило об ударе в районе железнодорожного узла под Харьковом
Подполье сообщило об ударе в районе железнодорожного узла под Харьковом - РИА Новости, 29.04.2024
Подполье сообщило об ударе в районе железнодорожного узла под Харьковом
Вооруженные силы России нанесли удар по поселку городского типа Боровая Харьковской области, где находится крупный железнодорожный узел и распределяют технику,... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T00:24
2024-04-29T10:05
харьковская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по поселку городского типа Боровая Харьковской области, где находится крупный железнодорожный узел и распределяют технику, боеприпасы и личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.&quot;В 22:30 нанесли удар по пгт Боровая Харьковской области, там находится железнодорожный узел, где происходит распределение военнослужащих, техники и боекомплекта по ЛБС Харьковского направления&quot;, — сказал собеседник агентства.Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240412/podpole-1939505910.html
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харьковская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Харьковская область, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Подполье сообщило об ударе в районе железнодорожного узла под Харьковом

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по крупному ж/д узлу в Харьковской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСамолет Су-34
Самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по поселку городского типа Боровая Харьковской области, где находится крупный железнодорожный узел и распределяют технику, боеприпасы и личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«

"В 22:30 нанесли удар по пгт Боровая Харьковской области, там находится железнодорожный узел, где происходит распределение военнослужащих, техники и боекомплекта по ЛБС Харьковского направления", — сказал собеседник агентства.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Боевая работа РСЗО Град Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
ВС России ударили по пригороду Харькова, сообщило подполье
12 апреля, 08:28
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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