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Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.04.2024
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17:48 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/peregovory-1943057479.html
Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине
Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.04.2024
Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Эр-Рияде обсудил последнюю ситуацию на Украине, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:48
2024-04-29T17:48
в мире
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АНКАРА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Эр-Рияде обсудил последнюю ситуацию на Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "В ходе переговоров обсуждалась последняя ситуация в Газе и достигнутый этап переговоров. Турецкая сторона подчеркнула необходимость немедленного прекращения массовых убийств в Газе и необходимость оказать давление на Израиль, чтобы добиться постоянного прекращения огня и доставки гуманитарной помощи в Газу", - сказал собеседник агентства. По словам источника, в ходе переговоров "была дана оценка последней ситуации в войне между Украиной и Россией". "Обсуждались двусторонние отношения", - также добавил источник. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших приближается к 34,5 тысяче человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
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в мире, израиль, россия, украина, хакан фидан, энтони блинкен, хамас
В мире, Израиль, Россия, Украина, Хакан Фидан, Энтони Блинкен, ХАМАС
Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине

Глава МИД Турции Фидан обсудил с Блинкеном текущую ситуацию на Украине

© AP Photo / Jonathan ErnstГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Jonathan Ernst
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АНКАРА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Эр-Рияде обсудил последнюю ситуацию на Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"В ходе переговоров обсуждалась последняя ситуация в Газе и достигнутый этап переговоров. Турецкая сторона подчеркнула необходимость немедленного прекращения массовых убийств в Газе и необходимость оказать давление на Израиль, чтобы добиться постоянного прекращения огня и доставки гуманитарной помощи в Газу", - сказал собеседник агентства.
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По словам источника, в ходе переговоров "была дана оценка последней ситуации в войне между Украиной и Россией".
"Обсуждались двусторонние отношения", - также добавил источник.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших приближается к 34,5 тысяче человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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