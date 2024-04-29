https://ria.ru/20240429/pavodok-1943067596.html

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1218 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1218 сантиметров - РИА Новости, 29.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1218 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) достиг 1218 сантиметров, прибавив за последние два часа один сантиметр, следует... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T19:01

2024-04-29T19:01

2024-04-29T19:01

происшествия

ишим (река)

тюменская область

россия

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 29 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) достиг 1218 сантиметров, прибавив за последние два часа один сантиметр, следует из данных, опубликованных в Telegram-канале информцентра правительства региона. Согласно данным гидрологических бюллетеней, на 20.00 (18.00 мск) 29 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составил 1218 сантиметров. Таким образом, с 8.00 (6.00 мск) понедельника, когда был зафиксирован уровень 1214 сантиметров, увеличение составило четыре сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Накануне губернатор Александр Моор сообщил, что напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. В селе Абатское с субботы из-за угрозы затопления и подтопления улиц проводится экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском - около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на понедельник, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 894 приусадебных участка, 22 участка автодорог.

https://ria.ru/20240429/pavodki-1943065505.html

https://ria.ru/20240429/vasilev-1943045317.html

ишим (река)

тюменская область

россия

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происшествия, ишим (река), тюменская область, россия, наводнения в россии — 2024