https://ria.ru/20240429/pavodok-1943008721.html

Уровень воды в реке Ишим в Абатском остановился на 1215 сантиметрах

Уровень воды в реке Ишим в Абатском остановился на 1215 сантиметрах - РИА Новости, 29.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в Абатском остановился на 1215 сантиметрах

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 12.00 (10.00 мск) достиг 1215 сантиметров, за последние два часа повышения не зафиксировано,... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T11:18

2024-04-29T11:18

2024-04-29T11:18

происшествия

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942182214_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_173afcd534eeb85ebc348baf6cbeb90f.jpg

ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 12.00 (10.00 мск) достиг 1215 сантиметров, за последние два часа повышения не зафиксировано, сообщили в Telegram-канале инфоцентра областного правительства. Согласно данным гидрологических бюллетеней, на 12.00 (10.00 мск) 29 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1215 сантиметров. Ранее сообщалось, что на 8.00 (6.00 мск) понедельника уровень воды в реке достиг 1214 сантиметров, прибавив за минувшие сутки 6 сантиметров, к 10.00 (8.00 мск) он поднялся еще на 1 сантиметр. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, из-за разлива рек Ишим и Тобол в 30 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Ранее сообщалось, что эвакуировано более 5,7 тысячи человек, 607 из них находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.

https://ria.ru/20240429/abatskoe-1943000003.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ишим (река), тюменская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024