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Уровень воды в Тоболе у села Упорово поднялся на 35 сантиметров за сутки - РИА Новости, 29.04.2024
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08:34 29.04.2024 (обновлено: 08:45 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/pavodok-1942993188.html
Уровень воды в Тоболе у села Упорово поднялся на 35 сантиметров за сутки
Уровень воды в Тоболе у села Упорово поднялся на 35 сантиметров за сутки - РИА Новости, 29.04.2024
Уровень воды в Тоболе у села Упорово поднялся на 35 сантиметров за сутки
Уровень воды в реке Тобол в селе Упорово Упоровского района Тюменской области за сутки поднялся на 35 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) понедельника достиг 741... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T08:34
2024-04-29T08:45
тюменская область
тобол (река)
коркино
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в селе Упорово Упоровского района Тюменской области за сутки поднялся на 35 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) понедельника достиг 741 сантиметра, сообщает областное правительство в Telegram-канале. Согласно данным гидрологических бюллетеней, в 8.00 (6.00 мск) понедельика уровень воды в Упорово составлял 741 сантиметр, за сутки – плюс 35 сантиметров, по данным на 8.00 (6.00 мск) 28 апреля уровень воды в селе достигал 706 сантиметров, поднявшись за сутки на 28 сантиметров. На гидропосту в селе Коркино Упоровского района - самом близком гидропосту к границе с Курганской областью - вода начала снижаться: по данным на утро 28 апреля за сутки был рост на 10 сантиметров, на 8.00 (6.00 мск) понедельника уровень воды снизился на пять сантиметров и составил 870 сантиметров. Накануне губернатор Александр Моор отметил, что на территории Тюменской области Тобол пока растекается по пойме, резкого повышения уровня воды нет, максимум ожидается 30 апреля. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По последним данным МЧС России, в 30 населенных пунктах региона затоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Ранее власти сообщали, что эвакуировано более 5,7 тысячи человек, 607 из них находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.
https://ria.ru/20240428/tobol-1942896616.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
тюменская область
тобол (река)
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тюменская область, тобол (река), коркино, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Тобол (река), Коркино, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в Тоболе у села Упорово поднялся на 35 сантиметров за сутки

Уровень воды в реке Тобол у тюменского села Упорово достиг 741 см

© Фото : Александр Моор/TelegramСело Упорово Тюменской области
Село Упорово Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : Александр Моор/Telegram
Село Упорово Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в селе Упорово Упоровского района Тюменской области за сутки поднялся на 35 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) понедельника достиг 741 сантиметра, сообщает областное правительство в Telegram-канале.
Согласно данным гидрологических бюллетеней, в 8.00 (6.00 мск) понедельика уровень воды в Упорово составлял 741 сантиметр, за сутки – плюс 35 сантиметров, по данным на 8.00 (6.00 мск) 28 апреля уровень воды в селе достигал 706 сантиметров, поднявшись за сутки на 28 сантиметров.
Село Коркино Тюменской области
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На гидропосту в селе Коркино Упоровского района - самом близком гидропосту к границе с Курганской областью - вода начала снижаться: по данным на утро 28 апреля за сутки был рост на 10 сантиметров, на 8.00 (6.00 мск) понедельника уровень воды снизился на пять сантиметров и составил 870 сантиметров.
Накануне губернатор Александр Моор отметил, что на территории Тюменской области Тобол пока растекается по пойме, резкого повышения уровня воды нет, максимум ожидается 30 апреля.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По последним данным МЧС России, в 30 населенных пунктах региона затоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Ранее власти сообщали, что эвакуировано более 5,7 тысячи человек, 607 из них находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.
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Тюменская областьТобол (река)КоркиноАлександр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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