https://ria.ru/20240429/pavodok-1942986741.html

Тюменской губернатор назвал ситуацию с паводком у села Абатское напряженной

Тюменской губернатор назвал ситуацию с паводком у села Абатское напряженной - РИА Новости, 29.04.2024

Тюменской губернатор назвал ситуацию с паводком у села Абатское напряженной

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) достиг 1214 сантиметров, ситуация остается напряженной, сообщил губернатор региона РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T06:59

2024-04-29T06:59

2024-04-29T06:59

ишим (река)

тюменская область

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942182214_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_173afcd534eeb85ebc348baf6cbeb90f.jpg

ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) достиг 1214 сантиметров, ситуация остается напряженной, сообщил губернатор региона Александр Моор. "Последние данные по реке Ишим на гидропосту в селе Абатское. На 8 утра (6.00 мск) уровень воды составляет 1214 сантиметров. Это новый рекорд. Вчера здесь прошли дожди, поэтому река продолжает понемногу прибывать. Ситуация остается напряженной. Работают дорожные службы, спасатели МЧС. В обе стороны большие заторы из-за реверсивного движения", – написал Моор в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что на 8.00 (6.00 мск) 28 апреля уровень вода в реке составлял 1208 сантиметров, прибавив за минувшие сутки на 11 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.

ишим (река)

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ишим (река), тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024