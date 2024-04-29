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Тюменской губернатор назвал ситуацию с паводком у села Абатское напряженной - РИА Новости, 29.04.2024
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06:59 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/pavodok-1942986741.html
Тюменской губернатор назвал ситуацию с паводком у села Абатское напряженной
Тюменской губернатор назвал ситуацию с паводком у села Абатское напряженной - РИА Новости, 29.04.2024
Тюменской губернатор назвал ситуацию с паводком у села Абатское напряженной
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) достиг 1214 сантиметров, ситуация остается напряженной, сообщил губернатор региона РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T06:59
2024-04-29T06:59
ишим (река)
тюменская область
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) достиг 1214 сантиметров, ситуация остается напряженной, сообщил губернатор региона Александр Моор. "Последние данные по реке Ишим на гидропосту в селе Абатское. На 8 утра (6.00 мск) уровень воды составляет 1214 сантиметров. Это новый рекорд. Вчера здесь прошли дожди, поэтому река продолжает понемногу прибывать. Ситуация остается напряженной. Работают дорожные службы, спасатели МЧС. В обе стороны большие заторы из-за реверсивного движения", – написал Моор в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что на 8.00 (6.00 мск) 28 апреля уровень вода в реке составлял 1208 сантиметров, прибавив за минувшие сутки на 11 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
ишим (река)
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ишим (река), тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Ишим (река), Тюменская область, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Тюменской губернатор назвал ситуацию с паводком у села Абатское напряженной

Моор: ситуация с уровнем воды в реке в тюменском селе Абатское напряженная

© Администрация Абатского муниципального районаАбатский муниципальный район
Абатский муниципальный район
© Администрация Абатского муниципального района
Абатский муниципальный район. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) достиг 1214 сантиметров, ситуация остается напряженной, сообщил губернатор региона Александр Моор.
"Последние данные по реке Ишим на гидропосту в селе Абатское. На 8 утра (6.00 мск) уровень воды составляет 1214 сантиметров. Это новый рекорд. Вчера здесь прошли дожди, поэтому река продолжает понемногу прибывать. Ситуация остается напряженной. Работают дорожные службы, спасатели МЧС. В обе стороны большие заторы из-за реверсивного движения", – написал Моор в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на 8.00 (6.00 мск) 28 апреля уровень вода в реке составлял 1208 сантиметров, прибавив за минувшие сутки на 11 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
 
Ишим (река)Тюменская областьАлександр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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