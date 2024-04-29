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Тюменской губернатор назвал ситуацию с паводком у села Абатское напряженной
Тюменской губернатор назвал ситуацию с паводком у села Абатское напряженной - РИА Новости, 29.04.2024
Тюменской губернатор назвал ситуацию с паводком у села Абатское напряженной
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) достиг 1214 сантиметров, ситуация остается напряженной, сообщил губернатор региона РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T06:59
2024-04-29T06:59
2024-04-29T06:59
ишим (река)
тюменская область
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) достиг 1214 сантиметров, ситуация остается напряженной, сообщил губернатор региона Александр Моор. "Последние данные по реке Ишим на гидропосту в селе Абатское. На 8 утра (6.00 мск) уровень воды составляет 1214 сантиметров. Это новый рекорд. Вчера здесь прошли дожди, поэтому река продолжает понемногу прибывать. Ситуация остается напряженной. Работают дорожные службы, спасатели МЧС. В обе стороны большие заторы из-за реверсивного движения", – написал Моор в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что на 8.00 (6.00 мск) 28 апреля уровень вода в реке составлял 1208 сантиметров, прибавив за минувшие сутки на 11 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
ишим (река)
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ишим (река), тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Ишим (река), Тюменская область, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Тюменской губернатор назвал ситуацию с паводком у села Абатское напряженной
Моор: ситуация с уровнем воды в реке в тюменском селе Абатское напряженная