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В Викуловском районе Тюменской области две деревни остались без дороги - РИА Новости, 29.04.2024
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18:40 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/pavodki-1943065505.html
В Викуловском районе Тюменской области две деревни остались без дороги
В Викуловском районе Тюменской области две деревни остались без дороги - РИА Новости, 29.04.2024
В Викуловском районе Тюменской области две деревни остались без дороги
Деревни Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района Тюменской области отрезаны от большой земли водой из вышедшей на пойму реки Ишим, сообщает информационный... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T18:40
2024-04-29T18:40
происшествия
тюменская область
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 29 апр - РИА Новости. Деревни Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района Тюменской области отрезаны от большой земли водой из вышедшей на пойму реки Ишим, сообщает информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале. "Деревни Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района отрезаны от большой земли водой. Организована лодочная переправа. В село Пестово можно попасть по объездной дороге с автотрассы Викулово-Абатское. Дорога прогрейдирована", - следует из сообщения. Отмечается, что эвакуация жителей Заборки и Тюлешова Бора, которые входят в Балаганское сельское поселение, была объявлена заранее: людей предупредили об опасности и помогли вывезти имущество, определили место для временного содержания скота. Вода в реке Ишим на территории Викуловского района начала интенсивно прибывать в воскресенье – за день практически на 1,8 метра, сегодня быстрый рост продолжается. "За последний день прибыло почти 180 см воды. Сегодня продолжается быстрый рост. Надеемся, что интенсивность уменьшится и завтра-послезавтра будет максимум подъема воды именно здесь, в Балаганах", - отметил в видеокомментарии глава района Андрей Лотов. Ранее губернатор Александр Моор сообщил, что у села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая, пик паводка прогнозируется 5-6 мая. По данным из открытых источников, в Викуловском районе проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр - село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на понедельник, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 894 приусадебных участка, 22 участка автодорог.
https://ria.ru/20240429/probki-1943014897.html
https://ria.ru/20240429/vikulovo-1943028193.html
https://ria.ru/20240429/vasilev-1943045317.html
тюменская область
ишим (река)
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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происшествия, тюменская область, ишим (река), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Наводнения в России — 2024
В Викуловском районе Тюменской области две деревни остались без дороги

Две деревни в Викуловском районе отрезало водой от большой земли

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 29 апр - РИА Новости. Деревни Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района Тюменской области отрезаны от большой земли водой из вышедшей на пойму реки Ишим, сообщает информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале.
"Деревни Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района отрезаны от большой земли водой. Организована лодочная переправа. В село Пестово можно попасть по объездной дороге с автотрассы Викулово-Абатское. Дорога прогрейдирована", - следует из сообщения.
Участок трассы Р-402 возле села Абатское в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Пробки на трассе Тюмень — Омск растянулись на 60 километров
Вчера, 12:13
Отмечается, что эвакуация жителей Заборки и Тюлешова Бора, которые входят в Балаганское сельское поселение, была объявлена заранее: людей предупредили об опасности и помогли вывезти имущество, определили место для временного содержания скота.
Вода в реке Ишим на территории Викуловского района начала интенсивно прибывать в воскресенье – за день практически на 1,8 метра, сегодня быстрый рост продолжается. "За последний день прибыло почти 180 см воды. Сегодня продолжается быстрый рост. Надеемся, что интенсивность уменьшится и завтра-послезавтра будет максимум подъема воды именно здесь, в Балаганах", - отметил в видеокомментарии глава района Андрей Лотов.
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Уровень реки Ишим в селе Викулово может подняться до 11,5 метра
Вчера, 14:03
Ранее губернатор Александр Моор сообщил, что у села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая, пик паводка прогнозируется 5-6 мая.
По данным из открытых источников, в Викуловском районе проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр - село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на понедельник, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 894 приусадебных участка, 22 участка автодорог.
Скопление автомобилей на подъездах к участку федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Кадр видео
В Тюменской области 14 сел и деревень отрезало от большой земли
Вчера, 16:12
 
ПроисшествияТюменская областьИшим (река)Наводнения в России — 2024
 
 
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