https://ria.ru/20240429/pavodki-1943065505.html

В Викуловском районе Тюменской области две деревни остались без дороги

В Викуловском районе Тюменской области две деревни остались без дороги - РИА Новости, 29.04.2024

В Викуловском районе Тюменской области две деревни остались без дороги

Деревни Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района Тюменской области отрезаны от большой земли водой из вышедшей на пойму реки Ишим, сообщает информационный... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T18:40

2024-04-29T18:40

2024-04-29T18:40

происшествия

тюменская область

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112469_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_46c11716d30bfc793d4254d218d6f456.jpg

ТЮМЕНЬ, 29 апр - РИА Новости. Деревни Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района Тюменской области отрезаны от большой земли водой из вышедшей на пойму реки Ишим, сообщает информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале. "Деревни Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района отрезаны от большой земли водой. Организована лодочная переправа. В село Пестово можно попасть по объездной дороге с автотрассы Викулово-Абатское. Дорога прогрейдирована", - следует из сообщения. Отмечается, что эвакуация жителей Заборки и Тюлешова Бора, которые входят в Балаганское сельское поселение, была объявлена заранее: людей предупредили об опасности и помогли вывезти имущество, определили место для временного содержания скота. Вода в реке Ишим на территории Викуловского района начала интенсивно прибывать в воскресенье – за день практически на 1,8 метра, сегодня быстрый рост продолжается. "За последний день прибыло почти 180 см воды. Сегодня продолжается быстрый рост. Надеемся, что интенсивность уменьшится и завтра-послезавтра будет максимум подъема воды именно здесь, в Балаганах", - отметил в видеокомментарии глава района Андрей Лотов. Ранее губернатор Александр Моор сообщил, что у села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая, пик паводка прогнозируется 5-6 мая. По данным из открытых источников, в Викуловском районе проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр - село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на понедельник, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 894 приусадебных участка, 22 участка автодорог.

https://ria.ru/20240429/probki-1943014897.html

https://ria.ru/20240429/vikulovo-1943028193.html

https://ria.ru/20240429/vasilev-1943045317.html

тюменская область

ишим (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область, ишим (река), наводнения в россии — 2024