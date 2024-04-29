https://ria.ru/20240429/oklakhoma-1943056312.html

Число жертв торнадо в Оклахоме возросло до пяти человек

Число жертв торнадо в Оклахоме возросло до пяти человек - РИА Новости, 29.04.2024

Число жертв торнадо в Оклахоме возросло до пяти человек

Количество жертв разрушительного торнадо, которое обрушилось на американский штат Оклахома, увеличилось до 5 человек, еще десятки пострадали, сообщает телеканал РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T17:39

2024-04-29T17:39

2024-04-29T17:46

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Количество жертв разрушительного торнадо, которое обрушилось на американский штат Оклахома, увеличилось до 5 человек, еще десятки пострадали, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на данные властей. "По меньшей мере 5 смертей, включая четырехмесячного ребенка в Оклахоме, были подтверждены", - говорится в публикации. Помимо погибших, еще не менее 30 человек получили ранения. На всей территории штата в связи с погодными условиями действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее американский телеканал CNN сообщал, что по меньшей мере три человека погибли в результате торнадо в Оклахоме. О возможном обрушении сильных торнадо на американские штаты Канзас, Миссури, Оклахома и Техас ранее предупреждали в Национальной метеорологической службе США.

https://ria.ru/20240427/tornado-1942842100.html

https://ria.ru/20240427/tornado-1942653129.html

оклахома

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в мире, оклахома, канзас, миссури