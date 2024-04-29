https://ria.ru/20240429/oklakhoma-1943056312.html
Число жертв торнадо в Оклахоме возросло до пяти человек
Число жертв торнадо в Оклахоме возросло до пяти человек - РИА Новости, 29.04.2024
Число жертв торнадо в Оклахоме возросло до пяти человек
Количество жертв разрушительного торнадо, которое обрушилось на американский штат Оклахома, увеличилось до 5 человек, еще десятки пострадали, сообщает телеканал РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:39
2024-04-29T17:39
2024-04-29T17:46
в мире
оклахома
канзас
миссури
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149101/75/1491017577_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_e549dd25c09e87d6be0d9c5e0a2a5b7f.jpg
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Количество жертв разрушительного торнадо, которое обрушилось на американский штат Оклахома, увеличилось до 5 человек, еще десятки пострадали, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на данные властей. "По меньшей мере 5 смертей, включая четырехмесячного ребенка в Оклахоме, были подтверждены", - говорится в публикации. Помимо погибших, еще не менее 30 человек получили ранения. На всей территории штата в связи с погодными условиями действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее американский телеканал CNN сообщал, что по меньшей мере три человека погибли в результате торнадо в Оклахоме. О возможном обрушении сильных торнадо на американские штаты Канзас, Миссури, Оклахома и Техас ранее предупреждали в Национальной метеорологической службе США.
https://ria.ru/20240427/tornado-1942842100.html
https://ria.ru/20240427/tornado-1942653129.html
оклахома
канзас
миссури
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149101/75/1491017577_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_9e448a38bead1bdc9def0508f71b2c27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оклахома, канзас, миссури
В мире, Оклахома, Канзас, Миссури
Число жертв торнадо в Оклахоме возросло до пяти человек
ABC News: число жертв торнадо в Оклахоме увеличилось до пяти человек