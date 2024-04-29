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В Армении потребовали наказать журналиста за обвинения владыки Баграта - РИА Новости, 29.04.2024
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Религия
 
14:42 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/obvineniya-1943033548.html
В Армении потребовали наказать журналиста за обвинения владыки Баграта
В Армении потребовали наказать журналиста за обвинения владыки Баграта - РИА Новости, 29.04.2024
В Армении потребовали наказать журналиста за обвинения владыки Баграта
Гражданское движение "Тавуш во имя родины" потребовало от правоохранительных органов Армении привлечь к уголовной ответственности журналиста провластного... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:42
2024-04-29T14:42
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ЕРЕВАН, 29 апр — РИА Новости. Гражданское движение "Тавуш во имя родины" потребовало от правоохранительных органов Армении привлечь к уголовной ответственности журналиста провластного онлайн-издания civic.am Давида Левоняна, назвавшего "агентом русского КГБ" архиепископа Баграта Галстаняна, который активно участвует в акциях протеста против делимитации границы с Азербайджаном. Отмечается, что Левонян выступил с обвинениями в адрес архиепископа в Youtube-канале издания. "Он обвиняет владыку Баграта в том, что тот является "агентом русского КГБ", "получает миллионы долларов от Кремля", "провоцирует армяно-азербайджанскую войну". Это не что иное, как сообщение об особо тяжком преступлении... Мы требуем от правоохранительных органов на основании заявления указанного лица в течение 24 часов либо привлечь владыку Баграта к уголовной ответственности, либо привлечь к уголовной ответственности за ложный донос, лицо, представляющееся "журналистом", а также электронную платформу Civic News", - говорится в заявлении гражданского движения. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В пятницу в пресс-службе правительства Армении отметили, что на границе установлено уже 28 пограничных столбов. Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941393151.html
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в мире, армения, азербайджан, грузия
Религия, В мире, Армения, Азербайджан, Грузия
В Армении потребовали наказать журналиста за обвинения владыки Баграта

В Армении требуют наказать журналиста за слова о миллионах владыки Баграта

© Sputnik / Aram NersesyanГлава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян
Глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Sputnik / Aram Nersesyan
Глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 апр — РИА Новости. Гражданское движение "Тавуш во имя родины" потребовало от правоохранительных органов Армении привлечь к уголовной ответственности журналиста провластного онлайн-издания civic.am Давида Левоняна, назвавшего "агентом русского КГБ" архиепископа Баграта Галстаняна, который активно участвует в акциях протеста против делимитации границы с Азербайджаном.
Отмечается, что Левонян выступил с обвинениями в адрес архиепископа в Youtube-канале издания.
Жители Тавушского района Армении на участке трассы М6 Воскепар-Киранц - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Протестующие в Тавушской области заблокировали участок трассы
21 апреля, 21:59
"Он обвиняет владыку Баграта в том, что тот является "агентом русского КГБ", "получает миллионы долларов от Кремля", "провоцирует армяно-азербайджанскую войну". Это не что иное, как сообщение об особо тяжком преступлении... Мы требуем от правоохранительных органов на основании заявления указанного лица в течение 24 часов либо привлечь владыку Баграта к уголовной ответственности, либо привлечь к уголовной ответственности за ложный донос, лицо, представляющееся "журналистом", а также электронную платформу Civic News", - говорится в заявлении гражданского движения.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В пятницу в пресс-службе правительства Армении отметили, что на границе установлено уже 28 пограничных столбов.
Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
Ереван - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Москва выступила за продолжение контактов между Баку и Ереваном
27 апреля, 12:18
 
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